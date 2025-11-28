AGROBIOTECH
El preu mitjà del porcí enguany serà d’1,61 euros el quilo, amb una caiguda del 6,4%
Estimacions de Mercolleida, que apunta que Espanya recupera oferta i superarà els 55 milions d’animals sacrificats. El 2026, les cotitzacions podrien situar-se entre un 10 i un 12% per sota. Afecten més de 20.000 camions, liderats per Lleida i Catalunya
El preu mitjà del porc se situarà aquest any en els 1,61 euros el quilo viu, segons les estimacions del director de Mercolleida, Miquel Àngel Bergués, a un mes perquè acabi l’exercici. Així ho va explicar ahir en la seua intervenció en el congrés de l’Associació Nacional de Comerciants de Bestiar Porcí (Anpocorc), celebrat a la Fira Agrobiotech. Aquest preu mitjà suposa un descens del 6,39% respecte als 1,72 euros quilo/viu de l’any passat i de gairebé catorze punts respecte a 2023, quan es va arribar als 1,87 euros. Va explicar que el sector començarà el 2026 amb cotitzacions entorn d’un 14 per cent per sota de com va arrancar aquest any. De cara al pròxim exercici els preus mitjans podrien retreure’s entre un 10 i un 12% en un context en el qual s’esperen costos continguts amb un mercat cerealístic pla.
El director de Mercolleida va apuntar que ens trobem en un punt d’inflexió després de dos anys que va qualificar de totalment anormals, amb un 2023 i 2024 amb preus històrics. El mercat torna cap als tradicionals vaivens de preus relacionats amb la producció i el consum, amb les cotitzacions més baixes als començaments de l’any i màxims a la primavera. En els anys amb els preus més alts, ha estat “manant” la producció, perquè la baixa oferta d’animals permetia forçar pujades, mentre els escorxadors es veien obligats a suportar sobrecostos davant la falta d’animals. De cara al 2026 vinent, considera que enviarà la demanda de carn i caldrà analitzar on es construeixen els marges a la producció i en la indústria. Aquest any ja es preveu un increment d’oferta amb sacrificis entre 55 i 55,5 milions d’animals.
Aniversari
El president d’Ancoporc, Josep Llinàs, va destacar que l’Associació complia ahir 28 anys i va apostar per reforçar l’organització del mercat i impulsar la formació i la digitalització. Entre els grans reptes va situar el relleu generacional i la reputació del sector.
La Unió Europea continua treballant en una nova normativa sobre el benestar animal en el transport d’animals que, adverteix el sector, representa unes restriccions sense aval científic, que poden incrementar els accidents a l’exigir conduccions nocturnes a partir de 30 graus centígrads i forçar inversions innecessàries que poden perjudicar les previstes en noves tecnologies. Així ho va afirmar ahir el gerent de l’Associació Nacional de Transportistes d’Animals Vius (ANTA), Marc Póo Martínez. Es referia així al nou reglament en el qual continuen treballant les institucions europees i que planteja descensos de densitats en el transport de tota mena d’animals de granja. Segons les seues dades, afecta més de 20.000 camions de tot l’Estat, gran part de Lleida i Catalunya en el seu conjunt que, juntament amb Aragó, va recordar que són líders ramaders. Póo va fer aquestes afirmacions en el marc del congrés que va celebrar ahir ANTA en el marc de la Fira Agrobiotech.
Per la seua part, Arturo Hernangómez, tècnic d’Anprogapor, va explicar que un estudi de la seua organització estima que l’aplicació de la norma tal com està redactada en aquests moments suposaria un sobrecost de 7,61 euros per porc sacrificat.
Negociacions
La directora general de Transport per Carretera del Govern central, María Elena Atance, va afirmar que juntament amb el ministeri d’Agricultura treballen per a la modificació del text i, entre els punts més crítics per a Espanya, va citar no només les densitats, sinó les temperatures màximes o els punts referits a l’alimentació en viatge.
Hernángómez va explicar que la del transport és la primera de les quatre normes de benestar animal sobre la qual s’està treballant, però també n’hi ha a l’horitzó una altra per a granges.
El ministeri analitza la sentència del Suprem
La secretària d’Estat d’Agricultura i Alimentació, Begoña García, es va referir ahir a la sentència del Tribunal Suprem que tomba la norma que obliga a donar més espai als porcs a les granges. La sentència “diu que aquest reial decret que fa el ministeri d’Agricultura no porta memòria econòmica, no (sentència en contra) que el reial decret sigui incorrecte. La sentència acaba de sortir i els tècnics, els funcionaris i els empleats públics del ministeri hauran d’analitzar quina és la fórmula jurídica. El que està clar és que el sector porcí, i més a Catalunya, que és importantíssim, ha de tenir els seus estàndards de benestar animal. L’administració estatal hi és per acompanyar el sector. I entre tots hem de complir les normes del benestar animal sense restar rendibilitat econòmica, i també mediambiental. Quan ho analitzem explicarem si cal fer un nou reial decret o preparar una memòria econòmica per a aquest”, va dir.