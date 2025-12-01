SEGRE

Els ramaders catalans confien en les mesures de bioseguretat i demanen "no pagar els plats trencats" de la pesta porcina

Reconeixen que estan "preocupats" per l'afectació al sector i recorden que són "víctimes" del que ha passat

Una granja amb truges a Ventalló.

Una granja amb truges a Ventalló.Gerard Vilà / ACN

Els ramaders catalans confien que les "altes" mesures de bioseguretat de les granges impediran que el virus de la pesta porcina africana (PPA) acabi entrant. Des del sector recorden que tenen tanques a totes les explotacions, que hi ha un control d'entrada i sortida de la granja, dutxes per desinfectar i control del moviment de bestiar, entre altres mesures. El responsable d'Agricultura Ecològica a les comarques de Girona d'Unió de Pagesos, Pino Delàs, recorda que són "víctimes" de la pesta i demana "no pagar els plats trencats" del que ha passat. Delàs assenyala que el problema no l'han provocat els ramaders i lamenta que "no s'estan prenent mesures sobre l'origen" i, en canvi, s'està controlant les granges.

