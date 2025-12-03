RAMADERIA
Els productors perden ja 15 cèntims per quilo de carn de porc i podria anar a més
Després de la històrica baixada de les cotitzacions de dilluns, Mercolleida obre la porta a noves correccions a la baixa per protegir el sector. El descens està costant als ramaders de Lleida uns 1,6 milions
La històrica caiguda de les cotitzacions de referència del porc a Mercolleida, que dilluns van patir un descens de 10 cèntims a causa del fre de les exportacions per l’aparició d’un brot de pesta porcina africana a Collserola, en la baixada més pronunciada des de l’entrada de l’euro, ja provoca que els productors estiguin perdent 15 cèntims per quilo de carn, la qual cosa es tradueix en uns 13,5 euros per porc, una xifra que podria incrementar-se els propers dies a causa de la tendència a la baixa dels preus per la necessitat d’alleujar la tensió en granges i escorxadors.
Produir un quilo de carn té un cost mitjà per al ramader d’uns 1,35 euros, segons va apuntar el responsable del sector porcí d’Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, mentre que, a causa dels descensos de 10 cèntims de dilluns, que se sumen als 1,4 cèntims ja abaixats dijous, la cotització se’n va als 1,20 euros, la més baixa des de l’hivern del 2021. Això augmenta encara més les pèrdues que algunes explotacions venien experimentant ja abans de l’esclat de la crisi a causa de la caiguda dels preus que s’estava produint des de l’estiu i encara podria agreujar-se més les pròximes setmanes.
El director general de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés, va xifrar en 12 milions d’euros el que els ramaders espanyols deixen d’ingressar a causa del focus de pesta porcina africana. A Lleida aquesta quantitat se situaria entorn dels 1,6 milions d’euros, atès que la demarcació concentra el 13,2% de la producció total de l’Estat.
Així mateix, va afirmar que “Mercolleida farà el que calgui per protegir el sector”, obrint la porta que el preu de la carn de porc continuï a la baixa en la pròxima sessió, demà, per la pressió de l’oferta de carn espanyola al mercat europeu davant del tancament d’exportacions a països tercers.
El mercat està molt pendent de la decisió que ha de prendre avui Alemanya, que podria abaixar cotitzacions a causa de la pressió que suposa l’entrada d’oferta de més carn espanyola al mercat únic.
Agricultura i ramaderia
Eleven a nou els senglars morts per pesta porcina a Collserola
Redacció
El sector, que ha assumit que els preus continuaran a la baixa les properes setmanes, confien que el focus quedi controlat sense que hi hagi afectació a les explotacions i que les negociacions que el ministeri d’Agricultura manté amb tercers països permetin continuar amb l’exportació.
Per la seua part, l’alcalde de Lleida i president de Mercolleida, Fèlix Larrosa, va voler llançar un missatge de confiança als consumidors remarcant que el consum de carn de porc continua sent segur.
Avaluació dels assajos de vacunes i reforç de la bioseguretat
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va informar ahir que el Govern crearà un grup d’experts científics per avaluar l’estat dels assajos de les vacunes de pesta porcina africana que s’estan desenvolupant i que l’Institut Català de Finances (ICF) compta amb una línia d’emergència de cinquanta milions d’euros per a les empreses i explotacions que necessitin finançament.
D’altra banda, el conseller va assegurar que Prodeca ultima un dossier per donar a conèixer totes les exportacions porcines i que el Govern treballa en un pla d’accions per reforçar la bioseguretat a les granges catalanes i per reduir la població de senglars. Ordeig va traslladar aquest nou pla de mesures ahir al sector, que en principi el va acollir amb bons ulls. “La malaltia servirà almenys per actuar realment sobre la fauna salvatge”, van asseverar des d’Unió de Pagesos.