Pobles Vius denuncia manca de bioseguretat a la planta de biogàs de la Sentiu i demana que s'aturi el projecte
La plataforma critica que s'hagi aprovat la resolució ambiental en plena alerta per pesta porcina
La plataforma Pobles Vius - Aturem el Macrogàs ha denunciat formalment l'aprovació de la resolució d'autorització ambiental per a la planta de biogàs projectada a la Sentiu de Sió (Noguera). Segons l'entitat, el projecte impulsat per Sentiu Bioenergy SL no compleix amb les garanties mínimes de bioseguretat necessàries i resulta especialment preocupant que s'hagi tramitat en plena situació d'alerta sanitària per la pesta porcina al territori català.
Els activistes assenyalen que el projecte contempla el tractament de dejeccions ramaderes i 20.000 tones anuals de restes d'animals morts, materials que consideren d'alt risc per a la propagació d'aquesta i altres malalties. La plataforma ha manifestat la seva indignació pel que qualifiquen d'aprovació irresponsable en un context de "triple risc epidemiològic", referint-se als focus actius de dermatosi nodular i grip aviar, a més dels casos ja detectats de pesta porcina.
Així, consideren que l'aprovació de la planta, que es basa "en el moviment massiu de purins, residus orgànics i cadàvers sense control estricte suposa un risc greu per a la salut animal, la salut pública i l'economia ramadera".
Pel que fa a la bioseguretat, remarquen que la planta no compleix les distàncies mínimes establertes, ja que se situaria a 460 metres d'una explotació existent de vedells. La distància de bioseguretat està fixada en 500 metres en aquests casos.
D'altra banda, diuen que els 31.000 camions anuals que haurien d'aprovisionar la planta circularien a 230 metres d'aquesta explotació existent, fet que "incrementaria de manera notable el risc sanitari associat al moviment de vehicles i materials potencialment contaminants".