RAMADERIA
Primers escorxadors que rebutgen porcs i Grupo Jorge redueix 300 llocs de treball
Trobats mig centenar de senglars morts i entren en acció els caçadors
Els problemes per al porcí es multipliquen, amb mercats internacionals tancats, i mentre es negocien reobertures, alguns escorxadors han començat a no acceptar més porcs i el Grupo Jorge prescindeix de 300 treballadors a Santa Eugènia de Berga. Ahir es van trobar mig centenar de senglars morts a Collserola.
Un dels pitjors auguris del sector productor de porcí era no poder donar sortida als porcs de les granges i, de moment, ja s’han registrat els primers casos d’escorxadors que no accepten més animals per les dificultats per donar-los sortida al mercat, segons Unió de Pagesos. Reclama a les administracions que articulin mesures de mercat per donar sortida als porcs amb pes comercial que es troben en el radi d’immobilització dels 20 quilòmetres al voltant de Barcelona, els primers en problemes, però que afecta tot el sector com a vasos comunicants.
Des de JARC també es va al·ludir a previsions d’anul·lacions d’alguns camions la propera setmana, en la qual hi haurà un dia menys de matança al ser dilluns festiu.
Per part d’Asaja, van destacar que els controls als escorxadors estan sent extrems aquests dies. De moment, els problemes amb la indústria es concentren a Barcelona, però les organitzacions agràries insisteixen que cal donar sortida als animals en granja llestos per al sacrifici.
El sector espera quina serà la decisió de la junta de preus de Mercolleida, després de la caiguda històrica de deu cèntims dilluns. Ahir, el mercat alemany va repetir cotitzacions, una bona notícia dins del que hi ha i que fa esperar que no es trenquin més rècords.
Ara per ara, a la zona més afectada pel brot, ja s’han començat a veure conseqüències a nivell laboral. La càrnia Grupo Jorge, una de les principals empreses del sector porcí, ha prescindit de 300 treballadors temporals contractats a través d’una ETT al seu escorxador de Santa Eugènia de Berga, a Osona, segons va denunciar CCOO.
El sindicat exigeix activar els ERTO per causes de força major, una cosa que el ministeri de Treball ja va anunciar que farà, així com prohibir acomiadaments associats al brot mentre duri aquesta crisi sanitària i ajuts econòmics.
Mentrestant, els Agents Rurals van ampliar la zona de recerca d’exemplars de senglars morts a l’àrea de vigilància que va dels sis als vint quilòmetres del punt on es van trobar els primers animals morts per pesta porcina. A la primera zona de vigilància, denominada “tampó”, que ja està 100% pentinada pels efectius desplegats, s’han trobat cinquanta cadàvers de senglars.
Els efectius només han retirat cadàvers de senglars, però encara no han fet captures, perquè falta un dictamen dels tècnics de la Comissió Europea que validi els mecanismes de captura i sacrifici.
La malaltia ha situat els caçadors com una peça essencial per controlar la seua propagació. L’Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya (Agrupcat) ha entregat una llista de més de 100 caçadors qualificats per realitzar actuacions per reduir la població “on sigui necessari”, encara que també van reclamar ajuts a la Generalitat per retirar als animals morts, atès que denuncien que s’estan trobant amb moltes empreses càrnies que no els estan facilitant aquest servei, per la qual cosa l’acció “no els surt a compte”.
La Generalitat anuncia una línia d’ajuts de 10 milions per al sector
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va anunciar ahir la posada en marxa d’una línia d’ajuts directes de 10 milions d’euros, ampliable en 10 milions més, per als sectors econòmics afectats pel brot de pesta porcina africana (PPA) que serà aprovat dimarts en Consell Executiu. Aquesta s’uneix a la línia de 50 milions que l’ICF ja ofereix en cas d’emergències, una ajuda que la consellera d’Economia, Alícia Romero, va dir que fins a la data no ha sol·licitat ningú. Per la seua part, el ministre d’Agricultura, Luis Planas, va afirmar que la Unió Europea compta amb reglaments i mecanismes per compensar el sector del porc en el cas que la pesta porcina africana entrés a les granges. A més, si l’impacte de la PPA “té conseqüències en els preus” del mercat porcí, hi ha mecanismes recollits a l’OCM de mercats agrícoles europeus per actuar.
Paral·lelament, el Govern central continua negociant “certificat a certificat” amb les destinacions que han tancat les seues fronteres a l’entrada de productes del porc des de tot Espanya. Ara per ara països com la Xina i el Regne Unit ja han confirmat la regionalització per a les importacions; no obstant, d’altres, com per exemple Xile, ja han comunicat que tanca les seues fronteres a l’arribada de productes carnis del porc des de qualsevol punt del país. Pel que fa al mercat intern europeu, l’atenció estava ahir posada en la visita que representants de la Comissió Europea portaven a terme a la zona afectada per valorar les actuacions del pla de contingència aplicades fins ara i decidir quina regionalització s’aplica a la Unió Europea amb respecte al focus. Al tancament d’aquesta edició encara es desconeixia la decisió adoptada. Fins ara, la UE aplica aquesta regionalització a la zona de 20 quilòmetres al voltant del focus partint dels protocols establerts.