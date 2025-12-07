Sense nous positius fora de la zona inicial del brot de pesta porcina, amb tretze senglars infectats
Ordeig demana "temps" per investigar i garanteix que l'auditoria en bioseguretat inclourà els "màxims especialistes"
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha assegurat aquest diumenge que no hi ha "cap nou positiu" de pesta porcina Africana (PPA) fora del radi inicial i que es mantenen els 13 casos confirmats del centenar analitzat, dins del perímetre de 6 quilòmetres a Cerdanyola del Vallès. Així ho ha assegurat en una atenció als mitjans des de la seu del departament a Lleida.
Ordeig ha defensat que s'ha assolit l'objectiu principal que era la contenció del brot. A més, ha demanat "temps" per investigar i ha garantit que l'auditoria de l'IRTA de les instal·lacions que utilitzen el virus dins del radi de 20 quilòmetres comptarà amb els "màxims especialistes" en bioseguretat en l'àmbit català, espanyol i europeu.
No es faran buidats sanitaris a les explotacions del radi
Segons el Govern, per recomanació expressa de la Comissió Europea no es faran buidats sanitaris en les explotacions afectades. La capacitat total de les granges situades en el radi és de 80.000 animals, però el cens actual és de 61.500 animals. D’aquests, 35.600 animals són d’engreix i es destinaran a escorxador de manera gradual.
Cal recordar que tots els animals han resultat negatius i que i no hi ha cap risc per al consum. El Departament assegura que garantirà la sortida ordenada als escorxadors i reforçarà les mesures de bioseguretat.
Compliment de les mesures i prohibicions per part de la ciutadania
Durant el cap de setmana s’ha registrat un alt grau de compliment de les restriccions vigents. El telèfon 112 ha rebut més de 1.400 avisos relacionats amb albiraments de senglars i altres incidències, segons ha explicat Ordeig.
El Govern recorda que està prohibit realitzar activitats de lleure al medi natural dins del radi afectat, amb les excepcions d’accés a habitatges, activitats econòmiques en espais tancats, restaurants i instal·lacions esportives.
El Govern manté com a objectiu prioritari contenir la malaltia dins del radi de 6 km i evitar que arribi a les granges.