SECTOR PORCÍ
Dos venedors de Lleida, entre els guanyadors del premis PronosPorc 2025
Ramaderia Cortasa i Granados Casals s'emporten dos dels guardons de Mercolleida que reconeixen els millors analistes del sector porcí espanyol
Els lleidatans Josep Maria Cortasa, de Ramaderia Cortasa, i Llorenç Casals, de Ganados Casals, s'han proclamat guanyadors de la quinzena edició dels premis PronosPorc 2025, juntament amb Juan Pedro Florido, d'ElPozo Alimentación. La cerimònia d'entrega d'aquests reconeguts guardons del sector porcí ha tingut lloc avui al Palau de Congressos la Llotja de Lleida, en un acte organitzat per Mercolleida que ha reunit els principals representants del sector.
Els premis PronosPorc, que arriben a la seva quinzena edició, reconeixen els millors analistes del mercat porcí d'Espanya a partir dels pronòstics realitzats durant les reunions setmanals celebrades a les instal·lacions de Mercolleida. En aquesta ocasió, Juan Pedro Florido ha estat guardonat amb el PronosPorc d'Or en la categoria de Porc d'Engreix, mentre que Josep Maria Cortasa ha obtingut el màxim reconeixement en la categoria de Garrí, i Llorenç Casals ha estat premiat en la categoria de Verra.
El paper de Mercolleida al sector
Les cotitzacions setmanals que estableix Mercolleida són el resultat de trobades entre productors, escorxadors i comercialitzadors més representatius del sector porcí espanyol. Aquestes reunions permeten establir preus de referència utilitzats en més del 90% de les transaccions de porcs a nivell estatal.
Mercolleida va ser reconeguda l'any 2023 com a Llotja de Referència estatal del mercat porcí i d'altres sectors com el dels cereals, formant part del registre nacional de llotges de referència del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
Un sistema de reconeixement basat en l'anàlisi
Per determinar els guanyadors dels premis PronosPorc, els membres de les Juntes de Preus entreguen setmanalment el seu pronòstic sobre la cotització final de la sessió. Al llarg de les 52 setmanes de l'any, aquells analistes que han encertat més vegades la cotització han estat els premiats.
Els guardons d'avui, amb segell lleidatà
Seguint la línia encetada l'any passat, Mercolleida ha volgut donar continuïtat a l'artesania local en aquests premis i ha tornat a confiar en l'artista lleidatana Monti Mateu Costa. Aquesta reconeguda ceramista i escultora, amb una llarga trajectòria professional, ha dissenyat els guardons exclusius per a l'edició d'enguany.