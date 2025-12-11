RAMADERIA
El Govern busca fórmules per reduir a la meitat la població de senglars a Catalunya
Calcula que en total ascendeix a entre 125.000 i 180.000 animals segons l’època de l’any. Les 55 granges ubicades a la zona de vigilància de la pesta porcina africana segueixen lliures de la malaltia
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va anunciar ahir que el Govern constituirà una Taula del Senglar, un organisme de governança que estarà format per administracions i sector –inclosos caçadors–, i que tindrà l’objectiu d’estudiar quins són les millors mesures a aplicar per reduir a la meitat la població d’entre 125.000 i 180.000 senglars que es calcula que hi ha a Catalunya depenent de l’època de l’any. Aquesta Taula serà del mateix tipus que la que es va crear a Collserola i que va permetre reduir la població en un 50% en aquesta zona. Per capturar els animals, el Govern utilitzarà tots els instruments possibles, incloent les trampes, i posarà al capdavant de l’operació el director general de Boscos i Gestió de medi del departament d’Agricultura, Jaume Minguell. En aquest sentit, va recordar que des del 2021, la Generalitat manté una línia d’ajuts d’un milió d’euros anuals per fomentar la captura de senglars i reduir-ne la densitat, i aquesta línia s’incrementarà en la nova convocatòria. S’hi inclouen incentius de fins a 20 euros per exemplar capturat, ajuts per al transport de peces d’entre 5 i 10 euros per animal i subvencions per millorar punts logístics de carn de caça, que poden arribar als 30.000 euros. En aquest sentit, el ministeri d’Agricultura es va reunir amb els responsables de gestió cinegètica de les comunitats autònomes per recollir informació relativa a les mesures de la vigilància epidemiològica i de bioseguretat de la fauna silvestre que apliquen i compartir les diferents mesures que es poden implementar.
Per la seua part, Ordeig també va celebrar que el pla de contingència contra la pesta porcina africana (PPA) que s’està aplicant funciona, ja que les 55 granges de porc que estaven dins o a prop de l’àrea de vigilància de 20 quilòmetres al voltant del focus segueixen lliures d’aquesta malaltia després dels últims tests practicats, per la qual cosa es mantenen els 13 positius, tots en senglars. “Ahir van acabar les proves a les 16 granges que quedaven –les addicionals a les 39 inicials– i van resultar totes negatives”, va afirmar el conseller.
Respecte a la sortida dels aproximadament 30.000 porcs d’engreixament de les explotacions ubicades dins del radi dels 20 quilòmetres va garantir que el procés es farà amb normalitat i de manera progressiva i va confirmar que ja hi ha porcs que s’estan traslladant als escorxadors sense incidències. La carn d’aquests animals, va assegurar, es podrà comercialitzar a escala estatal i va recordar que el seu consum és “totalment segur per a les persones”.
D’altra banda, el grup d’experts que està analitzant l’origen del brote de PPA presentarà un primer informe la setmana vinent, en el qual també s’analitzarà si unes obres properes a les instal·lacions del Cresa hi van tenir alguna relació.
Ramaders lleidatans hi veuen una bona gestió
El Centre Major d’Alcarràs va acollir ahir una reunió informativa sobre la situació actual, organitzada per l’Assocació de Ramaders del Porcí A.d.s. d’Alcarràs i Torres de Segre. També van participar membres del Grup de Sanejament Porcí (GSP), caçadors de la zona i el cap dels Agents Rurals a Lleida, Llorenç Ricou. Jordi Dolcet, president d’A.d.s. d’Alcarràs i Torres de Segre, va explicar que “hem analitzat tres pilars: la situació actual i què significa per al sector, la millora de la bioseguretat a les granges perquè hi hagi més protecció i la relació amb la fauna cinegètica”. Així, va afegir que “hi ha la sensació que s’està fent una bona gestió però que no ens podem confiar”.
Un catedràtic de la UdL assessorarà el ministeri
El comitè científic creat pel ministeri d’Agricultura per assessorar-lo sobre el brot de pesta porcina estarà format per sis experts que es reuniran per primer cop demà. El grup inclou especialistes en sanitat animal, fauna salvatge i en producció ramadera, entre els quals es troben Daniel Babot, enginyer agrònom i catedràtic de la Universitat de Lleida expert en producció i ciència animal.
Lleida compta amb 29 empreses exportadores
Catalunya concentra un 48% de les exportacions de porcí que es realitzen en el conjunt de l’Estat i fins a 258 empreses catalanes venen fora de forma regular, segons dades del departament d’Agricultura. D’aquestes, 29 se situan a la demarcació de Lleida i durant l’any 2024 van exportar productes porcins per valor de 238 milions d’euros. En el conjunt de Catalunya van sumar 4.263,61 milions d’euros.
JARC reclama ajuts directes per al sector
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) reclama al departament d’Agricultura “ajuts immediats” per a aquelles explotacions porcines que no poden reposar els animals de les granges per motius de seguretat davant la pesta porcina africana. També posa el focus en la necessitat d’“activar l’emmagatzemament de carn a través d’ajuts europeus per evitar una caiguda de preus més gran”.