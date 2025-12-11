Mercolleida modera el descens del preu de la carn de porc i l'abaixa 6 cèntims: "La situació és una mica millor"
La llotja de referència dels preus de porcí considera prioritari poder obrir exportacions al Japó i a les Filipines
Mercolleida ha moderat aquest dijous el descens del preu de la carn de porc i la cotització del porc d'engreix ha retrocedit 6 cèntims, la del garrí 2 euros i la de verra 2 cèntims.
En el cas del porc d'engreix, el descens torna a situar-se dins el límit habitual de variació màxima després de dues davallades consecutives de 10 cèntims pel focus de pesta porcina africana (PPA).
El director general de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés, ha assenyalat que "la situació segueix sent greu, però ja no és l'excepcionalitat de la primera setmana d'afectació i la situació és una mica millor que aleshores".
La llotja de referència dels preus de porcí veu prioritari contenir el focus i resoldre l'exportació a països tercers com el Japó i les Filipines.