UP alerta que lluitarà contra les retallades en drets socials i pensions imposades a la pagesia
El sindicat denuncia que la pensió mitjana agrària no arriba als 900 euros tot i cotitzacions de 40 anys, situant-se per sota de l'SMI actual
Unió de Pagesos ha denunciat aquest dijous, en roda de premsa a Lleida, la important caiguda de prestacions socials al sector agrari arran de la modificació en la cotització dels treballadors autònoms, aprovada sense considerar les particularitats de la pagesia professional. Segons el sindicat, les noves prestacions comportaran reduccions d'entre el 32% i el 44% en incapacitats temporals i viudetat, així com del 35% en incapacitats permanents i absolutes d'aquí a vuit anys, i fins al 33,66% en jubilacions de cara al 2050. UP recorda que la pensió mitjana de la pagesia no arriba als 900 euros, per sota de l'actual Salari Mínim Interprofessional, malgrat haver cotitzat durant quatre dècades.
El sindicat ha manifestat que continuarà la seva lluita per aconseguir pensions dignes i que cap d'elles estigui per sota de l'SMI. En aquesta línia, la campanya 'Pagesia o Foc', iniciada per Unió de Pagesos el novembre, reclama com a punt prioritari l'accés a pensions dignes i el reconeixement de la duresa del treball al camp mitjançant la jubilació anticipada. Aquesta iniciativa, que inclou diversos actes per aconseguir canvis estructurals pel futur del sector, s'adreça tant a la pagesia com als diferents actors socials, econòmics i polítics per sensibilitzar sobre la situació actual.
Envelliment del sector i caiguda d'afiliacions
Segons dades del Cens Agrari del 2020 de l'INE citades per Unió de Pagesos, les persones físiques caps d'explotacions agràries de 65 anys o més representen el 40,92% (22.496 persones) del total, mentre que les menors de 35 anys només suposen el 4,12% (2.268 persones). Per territoris, Tarragona presenta la situació més preocupant amb un 44,88% de pagesos majors de 65 anys, seguida de Lleida (39,68%), Girona (36,92%) i Barcelona (36,26%).
Aquest envelliment està directament relacionat amb la caiguda d'afiliats com a autònoms del sector primari a la Seguretat Social. Des de l'any 2000 fins al 2025, les afiliacions han disminuït un 45,32% a Catalunya, amb caigudes del 50% a Barcelona, 43% a Lleida, 49% a Girona i 42% a Barcelona. Aquesta tendència, sumada a les dificultats per aconseguir el relleu generacional, dibuixa un panorama complicat pel futur del sector.
Avenços i reptes pel relleu generacional
Gràcies al treball sindical d'Unió de Pagesos, s'ha aconseguit l'aprovació de la Llei del Fons Agrari i Ramader, que a partir de 2026 finançarà la cooperació per al relleu amb ajuts específics per a la pagesia que cedeixi terres als joves. A més, el Contracte Global d'Explotació del 2026 contempla que la prima base de la incorporació de joves arribi als 30.000 euros, una millora respecte als 22.000 euros establerts el 2025.
Tot i aquests avenços, el sindicat assenyala que la pagesia jove encara afronta nombrosos obstacles per accedir a la terra i a les explotacions. Joves d'Unió de Pagesos va sol·licitar aquest 2025 al Departament mesures com la intervenció en els lloguers de terra amb un límit màxim de preu, l'activació de licitacions de terres en desús i la revisió de la fiscalitat.
Unió de Pagesos també reclama mesures d'assessorament en les incorporacions de joves, tant en l'àmbit familiar com per als que provenen de fora del sector, amb l'objectiu de garantir un relleu generacional viable i amb futur dins del sector agrari català.