Manifestació contra la caça de senglars
Més de 200 persones avalades per diverses entitats es van concentrar ahir al matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona contra la matança de senglars dins de l’estratègia contra el brot de pesta porcina africana (PPA). En un manifest van afirmar que el brot es podria abordar “de manera ètica amb quarantenes” però que serveix d’excusa per als caçadors, i van acusar la Generalitat de donar-los suport. Els activistes van corejar insígnies com “més ajuda o els santuaris” o “caçadors assassins”.