El CReSA envia mostres del virus de PPA al laboratori europeu per investigar l'origen del brot
El Govern català aprovarà aquest dimarts 30 noves places per a tècnics especialitzats en control cinegètic per reforçar la vigilància sanitària
El Centre d'Investigació en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) ha remès avui les mostres de seqüenciació del virus de pesta porcina africana (PPA) amb què treballava al laboratori europeu de referència. L'objectiu d'aquesta anàlisi és determinar si existeix coincidència amb el virus detectat recentment en els porcs senglars infectats a Catalunya. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat en roda de premsa que els resultats, que s'esperen rebre durant aquesta mateixa setmana, seran clau per confirmar o descartar si l'origen del brot prové del laboratori català.
Ordeig ha volgut diferenciar clarament entre aquesta anàlisi comparativa i l'auditoria que s'està desenvolupant a les instal·lacions del CReSA. Mentre la primera busca determinar l'origen concret del virus mitjançant la comparació genètica, la segona té com a objectiu revisar si els protocols i les mesures de seguretat del centre funcionen adequadament conforme als estàndards establerts. Ordeig també ha anunciat que el Govern aprovarà aquest dimarts 30 noves places per tècnics i especialistes en control cinegètic.