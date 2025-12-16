RAMADERIA
El Govern confia a revelar aquesta setmana quin va ser l’origen del brot de pesta porcina
El CReSA ha enviat al laboratori europeu les mostres que utilitzava per veure si el virus coincideix amb el del brot. L’Executiu aprovarà avui 30 noves places per tècnics i especialistes en control cinegètic
El Centre d’Investigació en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) va enviar ahir al Centre d’Investigació en Sanitat Animal (CISA-INIA), de Valdeolmos (Madrid), laboratori de referència de la Unió Europea, la seqüenciació del virus de pesta porcina africana (PPA) amb què treballava per veure si coincideix amb la del brot trobat en els senglars infectats a la zona de Cerdanyola del Vallès, del qual no hi ha nous contagis.
En roda de premsa a Barcelona, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va detallar que els resultats revelaran si l’origen és el laboratori català i va dir que esperen rebre les conclusions aquesta setmana. D’aquesta manera, va diferenciar aquest informe de l’auditoria que s’està realitzant al CReSA, que analitzarà si els protocols i instal·lacions funcionen amb les mesures corresponents.
Ordeig va defensar que les conclusions de l’informe europeu són imprescindibles perquè els científics puguin detallar quines són les millors mesures per fer front al brot d’aquesta malaltia. També va assegurar que és la prova “més important” per descobrir l’origen, encara que va demanar “prudència” i no fer especulacions. D’altra banda, no va descartar que els tècnics de la Comissió Europea tornin a fer alguna visita a Catalunya per veure com s’avança en la contenció de la malaltia.
A més, el titular del departament va avançar que en la pròxima reunió amb el sector demanaran als caçadors que intensifiquin les batudes i va anunciar que al Consell Executiu d’avui s’aprovaran 30 noves places públiques de control cinegètic, que ajudaran a realitzar un seguiment de la fauna.
Preguntat per l’obertura de mercats, Ordeig va dir que les negociacions van pel “bon camí” i va explicar que el Japó ha acceptat rebre els contenidors amb productes porcins que estaven en trànsit perquè s’ha demostrat que la producció va ser anterior al brot.
Així mateix, el conseller va realitzar una valoració “molt positiva” del seguiment que ha fet la ciutadania aquest cap de setmana de les restriccions. Així, va detallar que el telèfon d’emergències 112 va rebre més de 2.400 trucades relacionades amb la PPA des de l’inici del brot.
Des de Madrid, el ministre d’Agricultura, Luis Planas, va demanar calma davant de la investigació en curs sobre la PPA si bé, “per responsabilitat”, no va voler donar informació sobre l’assumpte.
El Govern va flexibilitzar, des d’ahir, les restriccions d’accés al medi natural establertes pel brot de pesta porcina africana (PPA). Així ho destacava el president de la Generalitat Salvador Illa en un missatge a X en el qual va demanar, tanmateix, “màxima precaució i col·laboració”.
El Govern havia prohibit l’accés al medi natural a 91 municipis almenys fins diumenge passat en el segon perímetre de seguretat 6 a 20 quilòmetres per lluitar contra l’expansió del virus. Formen part del segon radi de contenció uns setanta nuclis urbans com Barcelona, Badalona, Granollers o Martorell. En canvi, continuaran amb les mateixes restriccions els municipis més propers al focus: Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Ripollet, Moncada i Reixac, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sabadell, Polinyà, Terrassa i Rubí.