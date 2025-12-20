CRISI
Ordeig afirma que no hi ha indicis que la PPA hagi sortit del laboratori IRTA-CReSA
Assegura el conseller davant dels informes que existeixen de moment de la Comissió Europea i del ministeri d’Agricultura. Encara a l’espera de la seqüenciació del virus per aclarir tots els dubtes
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va assegurar ahir que els experts de la Comissió Europea i del ministeri d’Agricultura no han trobat ara per ara “cap indici” i “cap evidència” que l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA) sigui al laboratori IRTA-CReSA, situat a la zona on es van localitzar els primers senglars morts per aquesta malaltia.
Davant del laboratori, va afegir que l’auditoria oberta pel Govern també apunta que “tot s’ha fet correctament” al laboratori, que es localitza prop d’on es van trobar els primers senglars positius. El percentatge de positius sobre el total és del 7%, “això vol dir que estem fent un bon rastreig”, va subratllar. Ordeig va fer aquestes declaracions l’endemà de l’escorcoll dels Mossos i la Guàrdia Civil a l’IRTA-CReSA.
“Cap via evident”
Segons la conselleria, l’informe preliminar del comitè d’experts de la Comissió Europea conclou que “no s’ha identificat cap via evident” per la qual el virus hagués pogut sortir de les instal·lacions de l’IRTA CReSA. A més, assenyala que les instal·lacions són adequades i que els professionals realitzen bé la seua feina. Diu que el laboratori ha demostrat “un alt nivell de competència tècnica i professionalitat” i que les mesures de bioseguretat són “les adequades”. Quant a les anàlisis realitzades, inclosa la seqüenciació del genoma complet del virus, apunta que són “de molt alta qualitat i alienades amb els estàndards internacionals”. Els experts consideren que el brot de PPA va ser gestionat “de forma correcta i transparent”.
El conseller va demanar “prudència” i “deixar treballar els científics” abans de determinar si hi ha hagut una escapada del virus i va recordar que el laboratori és referent en el tractament de la malaltia, un dels cinc millors d’Europa i el millor de l’Estat. Quant a la seqüenciació del virus, va apuntar que toca fer-ho “al més ràpid possible” per poder descartar o no que el cep trobat als senglars coincideix amb algun dels 28 que s’utilitza al centre.
Campanya de carn de porc
D’altra banda, la Paeria impulsa la campanya Carn de Porc, com sempre per fomentar el consum del porcí. Avui arranca amb una degustació gratuïta de pa amb tomata i pernil davant del Barris Nord abans del partit de l’Hiopos Lleida-Reial Madrid. A les xarxes socials es difondran missatges sobre les propietats de la carn de porcí.
El ministeri d’Agricultura va confirmar ahir un nou cas de senglar positiu amb el virus de la pesta porcina africana (PPA) i eleva el total a 27. Fins al moment, tots els animals trobats amb aquesta malaltia es troben dins del primer radi de 6 quilòmetres on es va detectar el brot, a Cerdanyola del Vallès.
El Laboratori Central de Veterinària d’Algete ha analitzat 193 cadàvers més d’animals silvestres trobats morts al medi natural o en carreteres i vies ferroviàries en un radi de 20 quilòmetres del primer focus, que han resultat negatius. D’altra banda, els controls que s’han realitzat a les 55 granges ubicades a la zona continuen sense detectar simptomatologia ni lesions relacionades amb la PPA. Així mateix, tant el Govern central com la Generalitat van recordar la necessitat de mantenir un alt nivell d’alerta, amb elevades mesures de bioseguretat.