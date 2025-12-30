L’IRB afirma que la PPA detectada en senglars no coincideix amb les mostres de l’Irta-CReSA
Gabaldón (IRB) espera que els resultats del Ministeri i europeus "siguin els mateixos"
El professor d’investigació ICREA afiliat a l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB) i al Barcelona Supercomputing Center (BSC) Toni Gabaldón ha explicat que la seqüenciació del brot de pesta porcina africana (PPA) detectada a Catalunya no coincideix amb la de les mostres amb què treballa l’Irta-CReSA.
Ho han dit aquest dimarts en una reunió informativa amb la secretària general del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Cristina Massot, el dia després de conèixer-se 2 nous positius per PPA al territori que escalen la xifra total a 29, tots en el primer radi de 6 quilòmetres en l’entorn de Collserola (Barcelona).
"En cap cas no hem trobat una coincidència entre el virus del brot i les mostres analitzades al laboratori", ha subratllat Gabaldón.
17 MOSTRES ANALITZADES
Massot ha especificat que l’IRB ha analitzat 19 mostres de l’Irta-CReSA, de les quals ja ha seqüenciat 17, i 800 seqüències de brots de PPA de tot el món, inclosos els més recents a Europa, i ha determinat que "en cap cas" coincideixen amb el brot detectat a Catalunya, que correspondria a un nou tipus de virus: el subtipus 29.
Respecte a les 2 mostres que queden pendents per analitzar, ha afirmat que corresponen a mostres congelades fa més de 5 anys, i que la possibilitat que un brot pugui sortir d’elles és "remota".
Així mateix, ha posat èmfasi que el resultat de la seqüenciació de l’IRB "en cap cas no és concloent" i ha recordat que farà falta que ho confirmin els estudis elaborats pel Ministeri i pel laboratori europeu de referència.
RESULTATS DEL MINISTERI I D’EUROPA
El passat 22 de desembre, el conseller Òscar Ordeig va revelar que l’auditoria realitzada per un comitè auditor creat per la Generalitat "valida les instal·lacions, protocols i forma de treballar" de l’Irta-CReSA, un resultat que va de la mà amb l’anàlisi de l’IRB, a l’espera del que determinin els estudis del Ministeri i de la Comissió Europea.
"Espero els mateixos resultats, però cal esperar als resultats del Ministeri o del laboratori que Brussel·les considera de referència, encara que seria una gran sorpresa que fossin diferents", ha apuntat Gabaldón.