La Sindicatura de Comptes detecta fraccionament de contractes de 2023 a l’Institut Català del Vi
Critica la temporalitat dels llocs de secretari/interventor en municipis petits
La Sindicatura de Comptes ha emès un informa relatiu a l’Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) corresponent a l’exercici 2023 en el qual detecta fraccionament de contractes, irregularitats en la relació de llocs de treball i falta de transparència.
L’informe, consultat per Europa Press i presentat per la síndica Llum Rodríguez com a ponent, inclou la revisió dels aspectes legals i econòmics relacionats amb els comptes anuals, la contractació administrativa, el personal o la transparència, entre altres qüestions.
L’entitat detecta errors en el registre de les transferències de la Generalitat per finançar inversions, així com la manca d’un inventari de béns materials.
Quant a la contractació, als contractes menors revisats s’han detectat incidències relacionades amb contractacions successives per cobrir necessitats recurrents o previsibles, donant com a resultat l’"elusió dels requisits de publicitat o dels relatius als procediments d’adjudicació, que haurien correspost".
Per aquesta raó, constitueixen "un fraccionament indegut del contracte i un incompliment dels articles 99.2 i 118.2 de la Llei de contractes del sector públic".
S’ha detectat que a 2 expedients menors es va facturar per un import superior en més del 50% a l’import d’adjudicació, contràriament a ho estableix la normativa.
FALTA DE JUSTIFICACIÓ
La relació de llocs de treball publicada presenta mancances als complements de destinació i específics del personal funcionari i al complement de grup del personal laboral, i en 3 llocs de treball proveïts mitjançant comissió de serveis, "a l’expedient no quedaven justificades les raons d’urgència per les quals es considerava necessària la comissió".
A més, a 31 de desembre de 2023, 3 casos superaven la durada de 2 anys legalment prevista per a aquest tipus de situació administrativa.
L’Incavi no disposava de portal de la transparència propi i no va publicar tota la informació requerida per la normativa de transparència.
L’informe inclou 4 recomanacions que la Sindicatura considera oportunes com a resultat del treball de fiscalització sobre l’Incavi.
MUNICIPIS DE MENYS DE 1.000 HABITANTS
Així mateix, la Sindicatura de Comptes ha emès l’informe relatiu a la situació del lloc de treball de Secretaria i Intervenció i cobertura de la seua funció en municipis de menys de 1.000 habitants, corresponent a l’exercici 2022.
L’informe, presentat pel síndic Manel Rodríguez com a ponent, ha analitzat els 482 municipis amb una població de menys de 1.000 habitants que aquell any representaven un 51% del total de municipis catalans i un 2,5% de la seua població.
També s’ha inclòs en l’àmbit subjectiu la Direcció General d’Administració Local (DGAL) per la funció que té assignada d’impulsar la provisió dels llocs de treball reservats a funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional (FHN).
Dels 482 municipis subjectes a la fiscalització, van respondre el requeriment d’informació 477 i, pel fet que alguns d’aquests es van agrupar per mantenir en comú el lloc de treball, el nombre de llocs de treball de Secretaria/Intervenció va ser de 392.
Entre les conclusions, indica que dels 392 llocs de treball, "tan sols 37 disposaven del nomenament definitiu d’un FHN", xifra que representa poc més d’un 9% del total de llocs, i respecte a la resta, 245 estaven vacants i 110 eren municipis que havien estat eximits de crear o mantenir el lloc de treball; representen un 63% i un 28% del total, respectivament.
En un 92% dels casos es tractava de nomenaments de caràcter no definitiu, "xifra que evidencia un dèficit de FHN en els municipis de menys de 1.000 habitants", sent les demarcacions de Tarragona i Lleida les més destacades, ja que un 2% i un 4% dels municipis tenien el lloc cobert amb un FHN amb nomenament definitiu.
Així mateix, 207 llocs de treball es van cobrir amb personal accidental i interí, malgrat que aquestes formes de cobertura haurien de tenir caràcter residual: representen el 53% dels casos.
A més, 83 dels 199 llocs de treball --43 amb personal accidental i 40 amb personal interí-- eren nomenaments anteriors a 2017, "la qual cosa contradiu el caràcter temporal que haurien de tenir aquest tipus de nomenaments".
La Sindicatura ha formulat 20 recomanacions dirigides als òrgans legislatius, als ajuntaments, als ens supramunicipals i a la DGAL per millorar la situació en la qual es troben els municipis petits per falta de personal necessari per efectuar les funcions de Secretaria/Intervenció "fonamentals per al bon funcionament de les entitats locals".