SANITAT
Els casos de senglars morts per PPA a Cerdanyola augmenten a 47
Al confirmar-se 18 nous positius en els últims 12 dies. Sacrificades 230.000 gallines a Bellpuig i preveu concloure en un mes les restriccions per grip aviària
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va anunciar ahir la detecció de pesta porcina africana (PPA) en els cadàvers de 18 senglars dins del focus de Cerdanyola i que el número total ascendeix a 47. Ordeig va detallar que aquests positius s’han acumulat durant els últims 12 dies, i que no es modifiquen els radis de seguretat establerts ni l’operatiu, format per unes dos-centes persones.
Va detallar que fins a la data s’han analitzat 621 senglars morts, la majoria dins del radi de seguretat de 20 quilòmetres entorn del focus de Cerdanyola. Ordeig va valorar que, fins al moment, s’han complert els objectius de contenir el focus en el primer radi de 6 quilòmetres, l’obertura de mercats, descartar positius a les 55 granges entorn del focus i continuar avançant per esbrinar l’origen del virus. En aquest sentit, va indicar que “queden dos mostres pendents d’analitzar que, segurament, les tindrem la setmana vinent”.
A més, va recordar que el Govern ha obert un expedient informatiu i ha traslladat al ministeri d’Agricultura tota la informació disponible sobre la seqüenciació dels positius, amb l’objectiu d’analitzar-ne l’origen, en coordinació amb els laboratoris de referència europeus.
D’altra banda, Ordeig va anunciar que la primera reunió de la taula del senglar es farà demà al Palau de la Generalitat, que encapçalarà el president de la Generalitat, Salvador Illa, per coordinar el control d’aquest animal salvatge.
Pel que fa al focus detectat de grip aviària a Bellpuig, el conseller va indicar que el sacrifici de les 230.000 gallines ponedores de la granja afectada es va completar dijous i els treballs de neteja i desinfecció van acabar dissabte, moment a partir del qual s’ha iniciat el còmput de 30 dies del període de control i vigilància.
Quant a la dermatosi nodular contagiosa, Ordeig va recordar que el 26 de desembre ja es van aixecar les restriccions del focus de Cassà de la Selva i que dijous s’aixecaran les de Castelló d’Empúries. Tanmateix, va recordar que es continuen aplicant pels casos trobats a França i va admetre que “estem preocupats per la situació al país veí”.