AVICULTURA
Les granges lleidatanes concentren més de la meitat de pollastres i gallines de tot Catalunya
Superen 17 milions d’aus en un total de 516 explotacions, la majoria en règim intensiu. Destaca la producció de carn i la d’ous per a consum humà, amb 591 milions d’unitats a l’any
La província de Lleida continua sent la punta de llança del sector avícola català, amb 516 explotacions que acullen més de 17 milions d’animals, xifra que suposa el 50,2 per cent del total de Catalunya.
Del total, 365 granges estan dedicades a la producció de carn i 68 explotacions són per a la producció d’ous per a consum humà, segons les últimes dades del departament d’Agricultura.
El 99,47 per cent de totes aquestes explotacions són de règim intensiu, sent majoritàries les explotacions de més de 5.000 animals, i el 70,5% del total treballen sota integració, o el que és el mateix; una associació entre l’integrador (amo d’animals i pinso) i un ramader (amo d’instal·lacions) que col·laboren sota un contracte per a la cria o engreixament de les aus.
Així mateix, 8 granges de producció d’ous treballen pel sistema de producció ecològica igual que 3 més de producció de carn.
Pel que fa a pollastres d’engreixament, amb data de mitjans de desembre passat, Lleida acapara el 52,3 per cent de la producció de pollastres de Catalunya, amb 12,4 milions d’animals.
El cens d’aquest tipus d’animals ha crescut en un 5,4 per cent en un any. Si es mira deu anys enrere, l’augment és de més d’un 59 per cent, quan les explotacions de pollastre d’engreixament lleidatanes acollien 7,79 milions d’animals. Aquestes xifres són variables depenent del cicle de sacrifici i la capacitat total de les naus.
A més de liderar la producció de carn de pollastre, Lleida és també referent en el sacrifici d’aus a nivell estatal, ja que la província representa el 62 per cent dels animals criats i sacrificats de Catalunya, mentre que la indústria catalana sacrifica el 95 per cent dels animals de tot l’Estat, amb més de 160,7 milions de sacrificis anuals.
La província també destaca per la producció d’ous. I és que Lleida, amb dades de 2024, té el 47 per cent de gallines ponedores de tot Catalunya, amb més de 2 milions d’animals que produeixen 49,258 milions de dotzenes d’ous a l’any, o el que és el mateix; més de 591 milions d’ous.
Creixement constant
Amb aquestes dades, el sector avícola a Lleida ha mostrat una tendència a l’alça en els últims anys, amb creixements anuals tant per satisfer la creixent demanda interna com per exportar productes a altres mercats.
No obstant, el sector també afronta reptes, com la necessitat de mantenir una vigilància sanitària estricta a causa de l’aparició de focus de grip aviària a la comarca de l’Urgell a finals d’any.
El preu de l’ou s’ha disparat el 30% en un any
El preu dels ous s’ha convertit en els últims temps en notícia per la seua escalada, similar a la que va viure l’oli d’oliva, malgrat que ara l’or líquid ha normalitzat cotitzacions igual com els seus volums de producció. Només l’últim any, el preu de la dotzena d’ous s’ha encarit un 30,2% per cent, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística. Les dades del ministeri d’Agricultura apunten que els preus en origen dels ous grans (L) ha arribat a superar els 2,4 euros, mentre que en el cas dels ecològics ha vorejat els 3,20 euros. Tenint en compte els costos posteriors, el consumidor ha de pagar per una dotzena d’ous d’aquesta mida en producció tradicional una xifra entorn els 3,25 euros, segons les ofertes consultades en diferents supermercats.
Darrere d’aquesta pujada es poden trobar diferents factors. En el costat positiu, l’increment del consum. En el negatiu, els efectes de la grip aviària, que a l’Estat espanyol han obligat al sacrifici de més de 2 milions de gallines ponedores.