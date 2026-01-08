UNIÓ
Planas adverteix Brussel·les contra qualsevol intent de retallar la PAC
La CE planteja avançar al 2028 el pagament de fins a 45.000 milions. La Comissió reivindica l’acord de Mercosur davant les amenaces de Trump a la UE
El ministre d’Agricultura, Luis Planas, va defensar ahir la necessitat de reconstruir la confiança del sector agrari europeu en la Política Agrària Comuna (PAC) com a condició imprescindible per garantir la competitivitat, la seguretat alimentària i el futur del sistema agroalimentari europeu. “Hem de preservar la PAC com a motor de construcció i modernització d’Europa”, va remarcar a Brussel·les, on va participar en la reunió extraordinària de titulars d’Agricultura i la Comissió Europea. Va subratllar que “la confiança dels agricultors no està trencada, però sí seriosament deteriorada, com reflecteixen les mobilitzacions del sector”. Va dir que la Visió sobre l’Agricultura i l’Alimentació presentada al febrer i les propostes formulades posteriorment han estat percebudes pel sector com missatges contradictoris, “la qual cosa ha generat incertesa”. Per això, va insistir que la PAC ha de tornar a situar-se al centre de la construcció europea i va reclamar que el sector disposi, almenys, del mateix nivell de finançament que en el període anterior. El ministre també va defensar la simplificació de la PAC com un element clau per recuperar la confiança del sector. En matèria de sanitat agroalimentària i transició cap a la sostenibilitat, va advocar per “un enfocament realista que combini alts estàndards de qualitat i seguretat; amb la viabilitat econòmica de les explotacions”.
Els ministres d’Agricultura i la Comissió es van reunir amb l’acord del Mercosur sobre la taula, que a finals del 2025 no va poder ratificar-se per l’oposició de França i els dubtes d’Itàlia, així com el marc financer plurianual. Precisament la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, va plantejar en una carta avançar al 2028 el pagament de fins a 45.000 milions d’euros de la Política Agrària Comuna. S’afegiria als 6.300 milions previstos per “pertorbacions” del mercat. La Comissió va tornar a reivindicar l’acord amb Mercosur com una fórmula per diversificar la seua economia davant de les amenaces sobre la UE per part del president dels EUA, Donald Trump. “Els acords de lliure comerç són una necessitat estratègica”, va remarcar l’eurocomissari de Comerç, Maros Sefcovic.