Els pagesos mantenen el tall a l'A-2 a Fondarella a l'espera de la reunió amb Ordeig
També hi ha protestes a Pontós i el port de Tarragona i hi ha restriccions als camions a l'N-II i la GI-513 a Girona
Els agricultors animen a la societat a apuntar-se als talls de carretera: "és un problema col·lectiu"
Els pagesos mantenen aquest divendres els talls a l'AP-7 a Pontós (Alt Empordà), als accessos al Port de Tarragona (A-27 i T11) i a Fondarella (A-2) a l'espera de la reunió amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. La trobada serà aquesta tarda cap a les 16h a Tarragona, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. Els pagesos han passat la nit a les carreteres en senyal de protesta per l'acord entre la UE i el Mercosur, que aquest divendres afronta un dia clau a Brussel·les per desencallar-se. També està tallada la C-16 entre Casserres i Berga per una manifestació. El Servei Català de Trànsit també informa que es mantenen les restriccions als camions a l'N-II entre Bàscara i Pontós i a la GI-513 a Cornellà de Terri.
En concret, els talls de trànsit són a l'AP-7 entre Borrassà i Vilademuls; a l'A27 i T-11 als accessos al port de Tarragona per l'A-27 i la T-11 i a l'A-2 entre Bell-lloc d'Urgell i Mollerussa.
Animen a la societat a apuntar-se als talls de carretera: "és un problema col·lectiu"
Els pagesos han demanat a la societat que s'apuntin als talls de carreteres en contra de l'acord entre la Unió Europea i Mercosur. El portaveu de Revolta Pagesa a les comarques gironines, Jordi Ginebreda, assegura que aquest acord "és un problema col·lectiu" perquè afectarà la salut pública i l'economia, entre molts altres sectors. Després de passar la primera nit a l'autopista, els manifestants asseguren que no marxaran i mantenen el tall de forma indefinida. Amb els primers rajos de sol la protesta s'ha reactivat i ja han preparat un esmorzar conjunt i han plantat un pi enmig de l'autopista.
Agricultura i ramaderia
Els tractors prenen les carreteres contra els acords entre la UE i Mercosur
Joan Gómez