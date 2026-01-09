POLÍTICA
Els tractors prenen les carreteres contra els acords entre la UE i Mercosur
Les protestes s’allarguen durant la nit, com es va decidir als talls a Lleida
La paciència té un límit i el dels agricultors és l’acord de la Unió Europea amb Mercosur, que pot suposar una competència deslleial i forçar el tancament d’explotacions. Així ho van advertir centenars de pagesos que van protagonitzar talls de carretera per tot Catalunya, com el cas de Fondarella, el Pont de Suert o Sort.
Mig centenar de tractors van tallar aquest dijous l’A-2 a l’altura de Fondarella per protestar contra l’acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur, que avui es votarà en el si comunitari i que compta amb el rebuig de França i el suport d’Espanya. Aquest tall a l'A-2 al Pla d'Urgell en sentit Barcelona es manté aquest divendres al matí (consulta l'estat del trànsit).
La jornada, convocada per Revolta Pagesa i amb el suport de Unió de Pagesos i Asaja, va posar el focus en el que el sector considera una amenaça directa per al camp, però també, segons remarquen, per al conjunt de la ciutadania.
Els tractors van començar a concentrar-se a les 10 del matí i, després d’agrupar-se i coordinar-se sobre el terreny, el tall es va fer a dos quarts de dotze, sota la supervisió dels Mossos. Va quedar interromput el tram entre Fondarella i Golmés, obligant els vehicles a desviar-se per l’N-II, la qual cosa va provocar cues quilomètriques i retencions que van arribar fins a Bell-lloc. A les sis de la tarda, els manifestants van decidir passar la nit allà i avui optaran entre continuar o unir-se a la convocatòria de Tarragona.
La portaveu a Lleida del Gremi de la Pagesia Catalana, Mar Arisa, va defensar que la protesta no respon tan sols a interessos del camp, sinó a una qüestió de salut i de model de país. Va advertir que el tractat podria facilitar l’entrada de productes elaborats amb substàncies i pràctiques no permeses a Europa, i va reclamar “igualtat de condicions”.
Per la seua part, Pere Roqué, des d’Asaja, va situar l’impacte en el terreny econòmic i laboral. Segons Roqué, l’acord consolidaria una competència deslleial perquè els costos de producció i les condicions salarials als països del Mercosur serien molt inferiors. Va alertar que l’efecte es notaria especialment en sectors com la carn de boví, els cereals i fins i tot la fruita, pressionant els preus a la baixa i posant en risc la rendibilitat de les explotacions.
A Lleida, els tractors també van ser els protagonistes de talls de carreteres al Pont de Suert, des de les deu del matí, mentre que l’N-260 va ser l’escenari de la protesta agrària a Sort, a partir de les 13 hores. Però els talls es van succeir per tota la geografia catalana, amb especial afectació a l’AP-7 i l’N II a Girona, així com al Port de Tarragona. A última hora d’ahir, la pràctica totalitat de les protestes van apostar per allargar les mobilitzacions durant tota la nit.
A França també es van registrar talls, com a l’A9 a Perpinyà, connexió entre Espanya i França a través de l’AP-7, i es va generar una línia policial de la Gendarmeria que evitava que els camions creuessin.
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va oferir diàleg als agricultors i fer arribar les exigències del sector allà on correspongui.