CERTÀMENS
La Fira de l’Oli de les Borges reunirà les 5 DOP catalanes que el produeixen
El certamen, que se celebrarà del 16 al 18 de gener, comptarà amb 51 productors. Competiran en el concurs 61 mostres de verge extra, 8 més que l’any passat
La 29a edició de la Fira de l’Oli d’Oliva Verge Extra de les Borges Blanques congregarà per primera vegada les cinc denominacions d’origen protegides (DOP) d’oli de Catalunya: Les Garrigues, Siurana, Terra Alta, Baix Ebre-Montsià i Empordà. El certamen, presentat ahir a la Diputació, ratifica la seua posició com a punt de referència del sector oleícola català i se celebrarà entre els dies 16 i 18 de gener. Comptarà amb la participació amb 51 productors.
El concurs dels Millors Olis d’Oliva Verge Extra tindrà 61 mostres procedents de 47 productors, un augment de 8 mostres i 10 productors respecte al 2025. El Premi Cultura de l’Oli s’atorgarà a les cinc DOP com a reconeixement a la seua tasca en defensa de la qualitat i identitat territorial. Així mateix, els olis guanyadors del Premi Nacional de l’Oli de Catalunya 2025 protagonitzaran col·loquis amb productors sobre qualitat i futur del sector.
El president de la Diputació, Joan Talarn, va destacar que la fira constitueix “un exemple de com el món local pot liderar projectes amb mirada de país”. Per la seua part, l’alcalde de les Borges, Josep Farran, va subratllar que el certamen consolida “un camí iniciat fa dos anys per construir un referent al servei del món de l’oli, obert a la pluralitat de models de producció”.
L’espai gastronòmic comptarà amb xefs de primera línia com Xavier Benet, Ada Parellada, Pep Moreno, Gonçal Ferreruela, Moha Quasch i els germans Torres, que faran demostracions en les quals l’oli d’oliva verge extra serà el protagonista. L’espai de l’Oleoteca oferirà tastos guiats, amb set sessions diàries de 30 minuts dissenyades per divulgar la cultura de l’oli entre el públic.
La fira incorpora l’experiència Carretera de l’Oli, que inclou recorreguts guiats entre camps d’oliveres i cabanes de pedra seca i càpsules temàtiques dedicades al patrimoni natural i cultural. També hi haurà una xarrada de Marc Castellnou, cap del GRAF dels Bombers sobre l’emergència climàtica i el paper del cultiu de l’oliverar en la prevenció d’incendis forestals, amb debats iniciats al Fòrum de l’Oli.