Els agricultors aixequen el bloqueig de l’A-2 a Lleida, i la via queda oberta
Els agricultors que tallaven l’A-2 en Bell-lloc d’Urgell i Mollerussa (Lleida) en protesta contra l’acord de la Unió Europea (UE) i Mercosur han aixecat el bloqueig aquest dissabte cap a les 12 hores, en la via del qual ja s'hi pot circular amb normalitat després de les tasques de neteja.
No obstant, els talls a les altres carreteres catalanes com en l’AP-7 entre Borrassà i Vilademuls (Girona); la C-16 entre Casserres i Berga (Barcelona) i la T-11 i l’A-27 d’accés al Port de Tarragona segueixen actius fins aquest diumenge, com a mínim.
En aquest sentit, fonts de Revolta Pagesa expliquen a Europa Press que per a aquest diumenge hi ha prevista una marxa lenta de tractors en el centre de Tarragona, que s’iniciarà a les 12.00 hores a la plaça Imperial Tàrraco i recorrerà diversos punts de la ciutat.