POLÍTICA
Els pagesos mantenen el tall de l'A-2 a Fondarella, indignats per l'aprovació del pacte amb Mercosur
Demanen una reunió amb el ministre
Els 27 van aprovar ahir per majoria qualificada i amb el vot d’Espanya el polèmic acord comercial amb Mercosur, desatenent els agricultors i ignorant les mobilitzacions que, entre altres punts, mantenien els tractors a l’autovia a Fondarella, on continuaran almenys fins a les 16.00 hores d’avui.
El Gremi de la Pagesia manté els talls a l’autovia a l’altura de Fondarella fins avui a les quatre de la tarda, a l’espera de noves informacions i podrien prolongar-los durant el cap de setmana. La decisió dependrà de la resposta del conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, sobre una possible reunió a Madrid amb el ministre del ram, Luis Planas. Ahir, la comissió gestora es va reunir amb Ordeig i, segons va explicar el portaveu Marc Ariza, el col·lectiu està disposat a acompanyar-lo a Madrid per negociar directament amb el ministre: “Si cal, hi anirem sense cap tipus de problema.” La tractorada, que es va repetir en altres punts de Catalunya, com Tarragona o l’Alt Empordà, pretenia frenar la ratificació de l’acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguai i Paraguai). Tanmateix, l’acord va sortir ahir endavant malgrat el rebuig de països com França i Hongria, en una reunió a nivell d’ambaixadors a Brussel·les en la qual Espanya va donar suport al text. Dissabte vinent, dia 17, es preveu signar-lo.
Ariza va insistir que “no s’entén que es voti a favor d’un acord com aquest”. El president d’Asaja a Catalunya, Pere Roqué, per la seua part, va apuntar que el procés encara no ha acabat, ja que l’acord, va dir, haurà de passar pel Parlament Europeu, i va assenyalar també la preocupació per la negociació de la Política Agrària Comuna (PAC) i la seua dotació financera.
Malgrat el tall de l’autovia, les desviacions alternatives van permetre més fluïdesa del trànsit a l’N-II, especialment al seu pas per Mollerussa, malgrat que la jornada va registrar incidències. Els Bombers van haver d’apagar un foc encès per alguns manifestants a la calçada de l’autovia, amb l’ajuda posterior de diversos tractors.
Paral·lelament, a Tarragona, representants dels pagesos es van reunir amb el conseller Ordeig, a qui van demanar que “agafi el toro per les banyes” i representi els agricultors. Mentre decidien mantenir els talls en l’AP-7, l’A-2 i la C-16, en alguns casos tot el cap de setmana, es mostraven decebuts amb l’aprovació del pacte però descartaven llançar la tovallola. Ordeig, per la seua banda, va defensar que amb l’acord amb Mercosur “qui més guanya és Catalunya” pel seu potencial exportador. Tanmateix va dir que demanaran que els acords s’han de fer “amb unes garanties, clàusules de salvaguarda, clàusules mirall i controls de fronteres”, ja que va considerar que “el que es prohibeixi aquí no s’ha de poder importar”.
Aval d’Espanya
Unió de Pagesos va traslladar ahir el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, la urgència d’activar mesures estructurals per a un futur viable dels agricultors catalans, en el marc de la campanya Pagesia o Foc i en la primera bilateral de l’any.
Censura a França
JARC va qualificar ahir del “bufetada” per al camp l’acord UE-Mercosur i va reclamar a la Moncloa les mesures necessàries per mitigar els efectes negatius que, assegura, pot generar en el sector agrari. Proposa un sistema de compensacions, la creació d’un fons específic d’ajuts o la promoció del consum de productes agroalimentaris provinents de Catalunya. El president de JARC, Joan Carles Massot, adverteix que és incomprensible que no s’incloguin mesures compensatòries per a aquells ramaders i agricultors que, assegura, “veuran els seus ingressos afectats per aquest acord”.