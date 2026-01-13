AGRICULTURA
Els agricultors es reuneixen amb Illa i aixequen els talls de carretera
“Més diners i més controls” per pal·liar els efectes de Mercosur. El president diu que ell i tot el Govern assumeixen els compromisos d’Ordeig amb el sector
Els agricultors catalans, que des de dijous passat han portat a terme mobilitzacions i talls de vies al llarg del territori contra l’acord entre la Unió Europea (UE) i Mercosur, van decidir ahir aixecar els talls a l’AP-7 a l’Alt Empordà. Així ho van decidir els pagesos, després de la reunió que van mantenir representants de Revolta Pagesa amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, al Palau de la Generalitat.
Segons el representant de Revolta Pagesa, Jordi Aguilera, en la reunió es va arribar a un acord per dotar de “més diners i més controls” sobre els productes en supermercats per combatre els possibles efectes que tingui al sector l’acord UE-Mercosur.
La materialització d’aquest increment encara no està tancada, així com l’origen dels fons, detalls que es determinaran en diferents taules de treball que se celebrin a partir d’ara, la primera en tres setmanes, va confirmar Aguilera, “per anar punt a punt”.
“Sortim satisfets perquè Illa ha fet seus els compromisos d’Ordeig amb el sector”, va afirmar Aguilera. “I a partir d’ara, començarem les taules de treball i el seguiment directe per la dotació de recursos al sector i la minimització de l’impacte de l’acord UE-Mercosur”, va afirmar.
Amb aquest pressupost més gran per al departament, el Govern també s’ha compromès a treballar per equiparar l’impost de l’hidrocarbur amb el que tenen els pescadors i més dotació en els controls de supermercats i auditores de productes per “assegurar que els productes que venen de fora de Catalunya tinguin una sanitat que tots els consumidors es mereixen”.
Per la seua banda, Illa va afirmar que la defensa del sector agrari és “un dels eixos prioritaris” del Govern de la Generalitat i va aclarir que el conseller Ordeig parla en nom de l’Executiu, en les seues paraules. “Vull deixar-ho clar: el conseller Ordeig parla en nom del Govern. I els compromisos d’Ordeig són els del Govern i, en particular, els del president”, va subratllar.
Bloquejos
Al tancament d’aquesta edició, el sector havia aixecat tots els bloquejos després d’acordar-ho els piquets en assemblea als diferents trams tallats.
Les protestes agràries per l’acord comercial entre la UE i Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguai i Uruguai) també es van anar atenuant a Galícia i el País Basc.