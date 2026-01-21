Les exportacions de Lleida cauen un 1,3% al novembre
Les vendes als EUA en onze mesos han baixat gairebé un 36%
Les exportacions de Ponent i l’Alt Pirineu van caure un 1,3% al novembre, fins als 223,1 milions d’euros, respecte al mateix mes de l’any 2024, segons les dades publicades ahir pel ministeri d’Economia, Comerç i Empresa. Per tipologia, el sector de l’alimentació, begudes i tabac va concentrar 126 milions d’euros, un 3,5 per cent menys, mentre que els béns d’equipament van caure un 8,2% fins als 23,8 milions.
Pel que fa a l’acumulat del 2025, les exportacions de Lleida van retrocedir un 0,9 per cent i es van situar en 2.957,2 milions d’euros.
Entre gener i novembre les vendes als Estats Units van caure un 35,9 per cent respecte a l’any anterior. Un dels productes que més va retrocedir i en un context de caiguda de preus és l’oli d’oliva, amb un 40% menys de negoci exportador.
Per un altre costat, segons un informe d’ACCIÓ, els aranzels imposats pel Govern nord-americà de Donald Trump han afectat el 2,9 per cent de les exportacions catalanes. En total, les exportacions afectades pels aranzels representen dos terços dels productes catalans venuts als Estats Units, que s’eleven a 2.920 milions d’euros, mentre que el terç restant –1.430 milions– ha quedat lliure de la guerra aranzelària després de les exempcions acordades per la Unió Europea.
D’altra banda, centenars d’agricultors de la UE, principalment de França, Bèlgica, Itàlia, Polònia i Espanya, es van concentrar ahir a prop del Parlament Europeu a Estrasburg per pressionar els eurodiputats en la vigília del seu vot per portar l’acord comercial amb Mercosur davant del Tribunal de Justícia de la UE.