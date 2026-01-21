El Parlament Europeu avala per la mínima elevar l'acord amb Mercosur al TJUE i obstaculitza l'entrada en vigor del pacte
La petició ha rebut el suport de 334 eurodiputats, mentre que 324 han votat en contra
El Parlament Europeu ha avalat finalment presentar un recurs davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per l'acord comercial amb Mercosur, obstaculitzant així el procés de ratificació i la seva entrada en vigor. La petició ha rebut el vot a favor de 334 eurodiputats, mentre que 324 han votat en contra i 11 s'han abstingut. Més d'un centenar d'eurodiputats -principalment dels grups d'esquerra i d'extrema dreta- havien demanat elevar el pacte de lliure comerç amb el Brasil, l'Argentina, l'Uruguai i el Paraguai a la justícia europea davant el malestar del sector agrícola. Desenes de tractors s'han concentrat de nou a les portes de la seu de l'Eurocambra a Estrasburg per protestar contra l'acord.
La petició va ser presentada pel grup de l'Esquerra del Parlament Europeu. Després de la votació, la seva líder Manon Aubry ha qualificat de "victòria" el resultat. "El TJUE podria considerar l'acord il·legal. És un veritable cop per aquest pacte destructiu per a l'agricultura, el clima i la salut!", ha celebrat.
Luxemburg pot trigar mesos a emetre una opinió, així que el Parlament Europeu haurà de paralitzar el tràmit parlamentari per aprovar l'aplicació de l'acord a la primavera com tenia previst.
L'executiu comunitari ha reiterat en els últims dies que la seva intenció és obtenir el vistiplau de l'Eurocambra abans de començar a aplicar provisionalment l'acord. Tot i això, els tractats europeus permeten al Consell de la UE -on estan representants els estats- autoritzar l’aplicació provisional de l’acord comercial "si és necessari".
L’entrada en vigor definitiva de tot l’acord d’associació amb el Mercosur també requereix la ratificació dels parlaments de tots els estats membre de la UE, ja que va més enllà de les competències exclusives de la UE en comerç. En el cas d’Espanya, el Congrés i el Senat hauran de validar el text, respectivament, un cop hagi rebut el vistiplau final de l'Eurocambra.
Desenes de pagesos s'han concentrat de nou davant la seu del Parlament Europeu a Estrasburg per protestar contra l'acord. En declaracions a l’ACN, José Maria Castilla, director de l'oficina a Brussel·les l'Associació Agrària de Joves Agricultors Asaja, va demanar dilluns als representants catalans que votessin a favor de presentar un recurs davant el TJUE. Castilla va reiterar que es tracta d'un pacte “molt perjudicial per als agricultors i ramaders del Mediterrani”. “N’estem fins als pebrots”, va reblar.