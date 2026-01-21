METEOROLOGIA
La pluja provoca problemes en panís, sembres i risc de fongs
Molts camps de Lleida presenten tanta aigua que no s’hi pot entrar a treballar. Noves dificultats en un moment de pèrdues per les baixes cotitzacions
Les elevades precipitacions dels últims dies estan provocant problemes per als cerealistes. Les pluges han caigut de forma constant, sense trombes que provoquin inundacions, però ha arribat un moment en el qual els camps són incapaços d’absorbir tota l’aigua que està caient i deixa la terra tan molla i amb bassals que en molts és impossible que els agricultors hi entrin a treballar. Així ho va explicar ahir el responsable del sector d’herbacis d’Unió de Pagesos, Santi Caudevila.
Va indicar que la pluja fins aquest moment ha estat benvinguda però ara està causant més problemes que beneficis als cereals de Lleida en els diferents cultius. Va explicar que bona part del panís de segona collita ja estava als magatzems, però encara quedava una part significativa pendent. En el cas de fer diferents sembres, des de l’ordi als pèsols, Caudevila va dir que molts agricultors no poden accedir a finques plenes de tolls i s’estan retardant.
La quantitat d’aigua i humitat també és un gran enemic per a aquells camps que ja s’havien sembrat, perquè pot multiplicar els problemes de fongs. Per si encara no n’hi hagués prou, el responsable d’herbacis d’Unió de Pagesos adverteix que els agricultors amb prou feines tenen instruments de lluita. “La Unió Europea ha prohibit molts productes eficaços i els que tenim permesos pràcticament no serveixen o tenen pocs resultats. A més, tampoc no podem entrar als camps per fer els tractaments i el Govern espanyol no acaba de legalitzar la utilització de drons, que serien molt importants en moments com aquests”, va assegurar.
Aquests problemes se sumen als econòmics. Unió de Pagesos alerta que el cerealista professional català tancarà l’última campanya amb voluminoses pèrdues amb la paradoxa d’haver recuperat la capacitat productiva. “En un exercici amb unes collites bastant acceptables tindrem un dels pitjors anys que recordarem”, va asseverar Santi Caudevilla. Segons les dades del sindicat agrari, el preu del blat tou ha caigut un 41,18 per cent, el de l’ordi un 43,43 per cent i el del panís un 33,39 per cent respecte a la campanya del 2022. Per aquest motiu demana al departament d’Agricultura que articuli ajuts de minimis perquè calcula que les pèrdues arriben als 320 euros per hectàrea a les terres de secà i fins als 615 euros a les terres de regadiu.