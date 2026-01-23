AGRICULTURA
El sector agrari manté la pressió contra Mercosur
Critiquen la desigualtat en la seua manera de produir davant del camp català. Alemanya diu que “res” aturarà l’acord
Els tractats comercials que la Unió Europea pacta o negocia amb tercers països posen en perill la viabilitat dels cultius dels pagesos catalans.
Així ho va exposar ahir l’organització agrària Unió de Pagesos en una protesta a Deltebre per alertar de les conseqüències d’acords comercials amb més de trenta països al marge de Mercosur, paralitzat dimecres per l’Eurocambra.
Entre d’altres, va detallar UP, poden suposar l’entrada de 560.000 tones d’arròs sense aranzels. La protesta, sis anys després del temporal Glòria, va servir també per denunciar la inacció de les administracions davant dels problemes que arrossega el delta de l’Ebre.
Paral·lelament, el president d’Asaja Catalunya, pere Roqué, després de mantenir una reunió amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va assegurar que el sector s’oposa a Mercosur, “primer per la manera de produir d’uns i altres”, assegurant que Mercosur “no és una solució, sinó un problema”.
Per això, Asaja reclama a la Comissió Europea (CE) i al Consell que “respectin” la voluntat expressada pel Parlament Europeu, que ha sol·licitat un dictamen al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la legalitat de l’acord UE-Mercosur, i que “no s’activi” de forma provisional la part comercial del tractat mentre duri el procés judicial.
Tanmateix, el canceller alemany, Friedrich Merz, va assegurar des de Davos (Suïssa) que res no aturarà l’acord comercial entre la UE i els països que formen el Mercosur, mentre va lamentar que l’Eurocambra hagi posat un nou obstacle al decidir portar-lo a la justícia europea.
Moció de censura
Per la seua part, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va superar ahir una nova moció de censura impulsada per la ultradreta al Parlament Europeu, la quarta des de juliol del 2025, aquesta vegada per haver firmat precisament el 17 de gener passat l’acord comercial amb Mercosur.