METEOROLOGIA
JARC alerta de la situació límit dels productors de cereals per les pluges
Després de l'hivern amb més precipitacions dels últims 50 anys
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) alerta de la situació límit que viuen els productors de cereals i cultius herbacis per les pluges, que aquest gener han quadruplicat les xifres habituals i converteixen aquest hivern en el més plujós en 50 anys.
En aquest context, l'entitat afirma que és impossible complir els compromisos de la Política Agrícola Comuna (PAC), ja que no poden accedir als camps per treballar, ni acabar els panissos de segona collita ni sembrar els cereals d’hivern.
Davant del risc de perdre els ajuts de la PAC o rebre penalitzacions, JARC ha demanat a la conselleria d’Agricultura que s’apliqui l’excepcionalitat prevista en la normativa per casos de força major. Aquesta excepció permetria aplicar flexibilització als compromisos afectats pel fort excés de pluja, amb l'objectiu d'evitar penalitzacions injustes provocades per una climatologia totalment excepcional.
A més, volen garantir que cap productor perdi els ajuts essencials per causes meteorològiques inevitables i oferir més seguretat econòmica i estabilitat a les explotacions, molt afectades per l'increment de costos i la incertesa als mercats. "La PAC ha de ser realista, flexible i adaptada al terreny. I avui el terreny és impracticable", afirma JARC.