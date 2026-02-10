Les restriccions pels dos focus de grip aviària detectats a Lleida es podran aixecar aquest dimecres
El Govern confirma que no hi ha hagut cap més cas en els darrers 30 dies i que hi podrà tornar a haver moviment d’aus
Les restriccions que hi ha a l’Urgell i el Pla d’Urgell pels dos brots de grip aviària detectats al desembre i al gener es podran aixecar a partir de dimecres, segons ha confirmat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, després de la reunió que ha mantingut l’executiu aquest dimarts. Així ho ha traslladat el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, al no haver-se detectat cap més cas en el radi d’afectació passats 30 dies des d’informar del darrer brot. El 9 de gener Agricultura va comunicar un focus a Castellnou de Seana, en una explotació situada al radi de 3 quilòmetres de la que va patir el primer cas al desembre, a Bellpuig. Les restriccions han obligar a limitar els moviments d’aus en un perímetre de 10 quilòmetres.
Arran de la nova detecció al gener i tal com demana la norma, el Departament d’Agricultura va establir un nou radi de vigilància de 10 quilòmetres al voltant de la granja afectada, fet que incrementava en 4 el nombre de pobles afectats (Bellvís, la Fuliola, Linyola i el Poal) i en 4 les explotacions incloses dins de l’àrea de control.
A la granja de Castellnou de Seana es van haver de sacrificar els 9.000 animals que hi havia, mentre que a la de Bellpuig on hi va haver el primer focus, es van matar 230.000 gallines ponedores distribuïdes en dos naus
