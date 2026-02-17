AIGÜES
El conseller demana calma als caçadors pels casos de PPA
Després de les queixes per haver de treure sang a animals amb pesta porcina. Assegura que les batudes funcionen bé
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va demanar “calma” als caçadors de senglars després que l’agrupació AgrupCat lamentés que es demani als voluntaris treure mostres de sang als animals abatuts en la lluita contra la Pesta Porcina Africana (PPA). Aprofitant la seua visita a la presa de l’Albagés, Ordeig va dir que el protocol funciona bé i es fa d’acord amb els experts, però es va mostrar disposat a escoltar “dubtes” o “aclarir algun concepte” als caçadors. A més, va afegir que si cal “adaptar algun element” ho faran, però va destacar que el sistema ha permès caçar uns 2.000 senglars a la setmana. Els caçadors de senglars denuncien que els demanin extreure mostres de sang per “analitzar” si els animals fora del radi de risc de la PPA estan contaminats.
L’extracció la fan els caçadors “sense cap formació” després de fer una reunió en la qual un veterinari ensenya a fer les mostres amb un vídeo, asseguren.
El president d’AgrupCat, Enric Vélez, considera que aquest procés és una “temeritat” perquè per “bioseguretat” ho haurien de fer experts, com per exemple veterinaris. Les mostres de sang s’han de guardar a la nevera, però els voluntaris no veuen bé tenir a casa una cosa que “potser està contaminada”, van indicar alguns dels voluntaris.
D’altra banda, Ordeig va assegurar ahir que era “previsible” que la PPA s’estengués cap al sud del primer focus de Cerdanyola (Barcelona) i va demanar tranquil·litat. Va assenyalar que hi ha un corredor natural que uneix el primer focus de la malaltia i el punt en el qual la setmana passada es van trobar dos senglars morts positius de la malaltia a Molins de Rei (Barcelona), i va subratllar que s’estan intensificant les captures de senglars dins del radi de 6 km i que el Govern calcula que queden uns cent exemplars en llibertat, malgrat que va posar èmfasi que se n’ha d’anar amb compte per no espantar-los i que escapin cap a altres zones.