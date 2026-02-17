Detecten un cas de PPA a Sant Feliu de Llobregat, fora del radi inicial, que obliga a confinar més municipis a la zona d'alt risc
S'amplien els municipis de la zona que tindran restriccions. S’enfilen els casos positius fins als 162 després de trobar set senglars més amb el virus
Detectats set nou casos de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya, un dels quals a Sant Feliu de Llobregat, i, per tant, fora de la zona zero inicial de Cerdanyola del Vallès. La troballa fa que el municipi s’incorpori a la zona d’alt risc, de la mateixa manera que Molins de Rei i el Papiol i els dotze municipis amb restriccions des de l’inici de l’esclat de la PPA. Segons ha informat el conseller d'Agricultura, Òscar Odreig, la detecció del nou cas obliga a ampliar les restriccions, també a un espai delimitat del terme municipal de Barcelona. La zona de la capital catalana afectada per les limitacions d’accés al medi natural és Can Castellví, que està envoltat per Sant Feliu de Llobregat.
Amb tot, el nombre de municipis que es troben, totalment o parcialment, dins de la zona d’alt risc puja a 16: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Molins de Rei, el Papiol, Sant Feliu de Llobregat i Barcelona.
En aquests municipis està prohibit accedir al medi natural i fer activitats de manera individual o en grup, tot i això, sí que es pot accedir als habitatges, desenvolupar activitats econòmiques en espais tancats o anar a restants o instal·lacions esportives.
“Hi ha un corredor natural des de la zona zero cap a aquesta zona de Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat i els experts diuen que era una zona molt difícil de controlar”, ha explicat Ordieg, que ha assegurat que és “més fàcil” contenir el brot si avança cap al sud que cap al nord.
En concret, ha dit que esperen que les grans infraestructures de l'entorn metropolità i el mar els ajudin a frenar l’expansió de la pesta porcina. En concert, se seguirà una estratègia de “doble tancat” en l’àmbit del Llobregat i el Besòs, així com a la B-23 i l’A2.
"Reducció dràstica i urgent" dels senglars
A més, es vol fer una “reducció dràstica i urgent” de la població de senglars en els primers 20 quilòmetres des de l’inici del brot. Per aconseguir-ho, Ordieg ha demanat mobilitzar tots els recursos i efectius disponibles a Catalunya i fora del territori català. Per això, s’han posat en contacte amb el Ministeri i amb la resta de comunitats autònomes per aconseguir més incineradores mòbils, trampes i unitats canines. De fet, el Govern ja ha fet licitacions d'urgència per adquirir trampes que permeten capturar diversos animals alhora.
Segons ha explicat Ordeig, des de l’1 de gener de 2026 s’han caçat 13.615 senglars arreu de Catalunya, el que representa “un nivell de captures molt i molt important”. “És una carrera de fons, si ho fem bé, sortirem abans, però no serà en poques setmanes”, ha defensat, alhora que ha recordat que s’han reobert el 82% dels mercats.