REPRESENTATIVITAT
El Govern busca superar el 50% de participació en les eleccions agràries
Lleida comptarà amb 156 meses electorals
La directora general d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Cristina Massot, va subratllar ahir que el Govern aspira a superar el 50% de participació en les pròximes eleccions agràries del 27 de febrer, amb un cens total de 21.374 electors, 9.577 de Lleida, i 430 meses electorals repartides pel territori, 156 a les comarques lleidatanes.
Cristina Massot va informar ahir de l’operatiu de la jornada, en la qual l’Executiu busca revertir la baixa mobilització del 2021, marcada per la pandèmia i que es va quedar en un 35,82%, i “legitimar” la representativitat de les organitzacions a la Taula Agrària, òrgan consultiu i de debat entre el sector i el Govern.
Aquestes eleccions agràries compten amb cinc candidatures: UP, JARC, Asaja, UPA i, com a novetat, Assemblea Pagesa, amb l’absència de Revolta Pagesa, que ha decidit no presentar-s’hi i demanar el vot nul. Per incentivar la mobilització dels 21.374 professionals –conformats per 17.426 persones físiques i 3.948 de jurídiques– cridats a les urnes, el departament ha recuperat el format presencial i l’ús de la papereta tradicional, després d’un acord assolit amb el mateix sector a la Taula Agrària del juliol passat.
La jornada electoral comptarà amb 430 punts de votació distribuïts per tot el territori català, dels quals mig centenar s’ubicaran en dependències del departament (oficines comarcals o escoles agràries), mentre que la resta han estat facilitats pels ajuntaments.
El procés mobilitzarà prop de 600 persones per garantir el suport logístic durant la jornada i les urnes romandran obertes des de les 9 fins a les 19 hores.