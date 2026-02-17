SANITAT
Investigació a Lleida de l’ús en granges làcties dels antibiòtics
Agrotecnio i el Departament de Dret de la UdL analitzen l’impacte de la reducció. Consideren que els canvis poden influir en el benestar animal
Agrotecnio i el Departament de Dret de la UdL impulsen un projecte d’investigació conjunt per analitzar l’impacte del marc polític i normatiu que promou la reducció de l’ús d’antibiòtics en granges de vaques lleteres d’alta producció de la província de Lleida. El projecte està liderat per les investigadores Irina García-Ispierto, d’Agrotecnio i la UdL, i Laura Salamero, investigadora d’Agrotecnio i del departament de Dret de la UdL, i té una clara vocació interdisciplinària. L’objectiu és avaluar no només si la reducció de l’ús d’antibiòtics és efectiva, sinó també quines conseqüències té sobre la salut i el benestar dels animals, sobre l’exercici professional veterinari i sobre la sostenibilitat econòmica de les explotacions ramaderes. En aquest sentit, posen el focus tant en la salut animal com en les implicacions pràctiques i legals a què s’enfronten els professionals veterinaris i els productors.
La investigació parteix de la hipòtesi que la implementació de normes que obliguen a reduir l’ús d’antibiòtics pot comportar canvis no desitjats en les pràctiques veterinàries. Aquests podrien influir negativament en la salut i el benestar animal i, per extensió, en la salut pública, així com generar un impacte advers en la viabilitat econòmica de les explotacions.
Irina García-Ispierto explica que existeixen quatre blocs d’antibiòtics: A, d’ús per a humans; B, d’ús restringit; C, d’ús amb cautela i D, d’utilització amb prudència. Els veterinaris s’enfronten a confusos processos burocràtics en la utilització dels antibiòtics i “molts afirmen que passen el 70% del seu temps davant l’ordinador en lloc d’auscultant o tractant els animals”.
En molts casos s’aposta per administrar antibiòtics del grup D quan amb un altre l’animal milloraria més ràpid, reduint tràmits, i això afecta el benestar animal. Laura Salamero destaca que el més important és que la normativa s’adapti a la reducció i racionalització de l’ús dels antibiòtics i apunta que avui el legislador ha carregat els veterinaris de burocràcia. Explica que en aquests moments la normativa es troba en via de modificació.