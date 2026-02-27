Les Eleccions Agràries comencen amb totes les meses constituïdes i amb l'objectiu d'augmentar la participació
La Generalitat es mostra “satisfeta” i diu que un parell de meses han necessitat electors per formar-se
Les eleccions agràries han començat aquest divendres al voltant de les 9 h, i totes les meses han quedat constituïdes abans de les 10.30 h. El director de serveis del Departament d’Agricultura, Josep Antoni Lucas, ha explicat en roda de premsa que estan “satisfets” per l’inici de la jornada, que té com a repte superar el 50% de la participació. "Esperem que aquesta vegada la participació augmenti", ha dit Lucas en referència al 35% del 2021. Així mateix, ha detallat que dues del total de 430 meses han necessitat electors per formar-se. En total, 21.374 professionals estan cridats a votar per escollir les organitzacions i sindicats que volen que els representin als òrgans de l'Administració, com ara la Taula Agrària, per als pròxims 5 anys.
L'horari de les votacions és de les 9 h a les 19 h i a les 12.30 i a les 16.30 es donaran les primeres dades de participació. Amb tot, a les 19 h començarà l’escrutini i al voltant de les 20.30 es donaran els primers resultats preliminars, als que s’hauran de sumar els vots per correu que es rebin la setmana que ve. Tanmateix, el director ha explicat que ja n’han rebut 42 que obriran aquest vespre, pel que el resultat serà més “complet”.
Els votants poden escollir entre cinc candidatures. Unió de Pagesos (UP) i JARC, que actualment tenen representació a la Taula Agrària esperen millorar o revalidar resultats, mentre que Asaja, Assemblea Pagesa i UPA, aspiren a assolir el 15% dels vots necessaris per entrar-hi. Per la seva banda, el Gremi de la Pagesia demana el vot nul.
Què són?
Les Eleccions Agràries són l'instrument per escollir les organitzacions i sindicats que participen activament de la interlocució amb la Generalitat a espais com la Taula Agrària -creada el 2012-, les divuit taules sectorials -entre les quals, de la fruita, de la flor i planta ornamental o de l'oli-, el Consell Català de l'Alimentació, el Consell de Caça de Catalunya, i les juntes consultives de les reserves nacionals de caça, entre d'altres.
La representativitat s'estableix a partir del percentatge de vots obtinguts per cada candidatura. Aquest percentatge ha d'assolir, almenys, el 15% dels vots emesos. En els darrers comicis, de l'any 2021, UP va obtenir el 55,82% dels vots i 7 representants a la Taula Agrària, i JARC va obtenir el 29,16% dels vots i 3 representants. Asaja es va quedar a les portes amb l'11,69% dels vots.