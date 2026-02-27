Stop UE-Mercosur: 170 entitats denuncien l'aplicació provisional del tractat comercial
La campanya acusa la Comissió Europea d'imposar el pacte sense el control dels parlaments i amb greus deficiències democràtiques
Un total de 170 organitzacions socials, ecologistes, sindicals i agràries han manifestat el seu rebuig frontal a l'anunci de la Comissió Europea sobre la posada en marxa provisional de l'acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur. Les entitats, integrades a la plataforma Stop UE-Mercosur —amb presència d'Ecologistes en Acció de Catalunya—, denuncien que aquesta decisió representa una vulneració dels principis democràtics i exigeixen que es paralitzi fins que les institucions europees competents es pronunciïn. En una carta oberta adreçada a la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, António Costa, exigeixen paralitzar l’aplicació provisional de l’acord i respectar el paper del Parlament Europeu abans de completar la tramitació.
Les entitats qualifiquen la decisió de “greu atropellament democràtic” i asseguren que aplicar el tractat abans del pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea suposa un menyspreu als procediments comunitaris. També critiquen que la tramitació hagi exclòs els parlaments estatals i que l’aprovació al Consell s’hagi fet sense unanimitat.
Pel que fa al contingut, alerten que l’acord consolidaria un model agroexportador intensiu, amb impactes socials i ambientals tant a Europa com a l’Amèrica Llatina. Segons les signants, podria augmentar la pressió sobre sectors agraris europeus i afavorir l’expansió de monocultius i ramaderia industrial vinculats a la desforestació.
Les organitzacions exigeixen revertir l’aplicació provisional, obrir un debat públic sobre la política comercial europea i anuncien que intensificaran la mobilització per impedir l’entrada en vigor d’un acord que consideren “social, ambientalment i democràticament inacceptable”.