SANITAT
Els veterinaris de Lleida insten al buidatge de senglars i granges de la zona de pesta porcina
El Col·legi professional alerta de la falta d’una bona política davant la fauna salvatge en l’última dècada. Els sectors de producció animal han reduït un 70% l’ús d’antibiòtics des de l’any 2018
El president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, va instar ahir a procedir a un buidatge de senglars i de les granges de porcí que es troben dins del radi de deu quilòmetres entorn dels focus de pesta porcina africana (PPA) declarats a la província de Barcelona. Així ho va afirmar Molins en la presentació dels actes del 120 aniversari del Col·legi, en el qual va lamentar que no s’ha portat un “control amb criteri de la fauna salvatge en els últims deu anys”, un període que va qualificar de “perdut” en aquesta matèria no només en els senglars, sinó també en cabirols, daines o conills. En aquests moments els ramaders es troben en alerta màxima pels senglars com transmissors de la PPA, mentre que les destrosses causades pels conills en tota mena de finques agrícoles del pla de Lleida són cada vegada més grans.
Molins va alertar que la situació és de “màxima emergència” i que cal sacrificar el major nombre de senglars, advocant pel buidatge de la zona de risc de Collserola, però també de les granges porcines. Va recordar que “portem 120 dies des que es va detectar la PPA i és necessari actuar ràpid per contenir la malaltia”. Va considerar que caldria per donar confiança als països importadors de porcí català i espanyol, actuant amb mesures de contenció del virus molt dures. En aquesta línia va lamentar que “als veterinaris d’explotació se’ns ha tingut poc en compte” en l’elaboració i posada en marxa de la política d’actuació davant la PPA, malgrat la seua formació en aquest camp. Tot això després d’alertar que la possibilitat que si el virus s’escampa seria un desastre per al sector porcí de Lleida i el conjunt de la seua economia.
El president del Col·legi i la secretària de la junta, Teresa Milà, van destacar que el sector afronta diverses crisis sanitàries que afecten el territori, com la influença aviària d’alta patogenicitat, la dermatosi nodular contagiosa o la pesta porcina africana, situacions que requereixen criteri tècnic i coordinació professional.
Entre els avenços registrats en els darrers anys en matèria veterinària, Miquel Molins va destacar la reducció d’un 70% de l’ús dels antibiòtics a Lleida des del 2018 en animals de producció, com el porcí, el boví, l’oví o l’avicultura. Aquesta reducció s’ha aconseguit, en gran manera, gràcies al treball en bioseguretat, vacunació i maneig dels animals.
El Col·legi de Veterinaris celebra el 120è aniversari
El Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida celebrarà el seu 120 aniversari amb un ampli programa d’activitats i amb el repte de mostrar el compromís amb la professió, la salut pública i el territori, reafirmant el seu paper com a institució de referència al servei dels professionals i de la societat. L’eix central de la celebració és el concepte One Health, que defensa la interconnexió entre la salut humana, animal i ambiental. En aquest marc, Miquel Molins va reivindicar el paper dels veterinaris en la salut pública i en la prevenció de riscos sanitaris. Va destacar el valor estratègic dels estudis de veterinària a la UdL, amb l’objectiu de consolidar una facultat de Veterinària independent que reforci la formació i situï Lleida com a referent estatal. Actualment, el Col·legi compta amb una xifra rècord de 693 professionals col·legiats, i que d’un any ençà, el nombre de dones veterinàries supera el d’homes (366 per 327 en aquests moments). Teresa Milà va destacar que es tracta d’una professió pràcticament sense atur i va dir que cada setmana el Col·legi publicita almenys 5 llocs de treball.