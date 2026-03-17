El govern espanyol vol ampliar la vacunació contra la dermatosi nodular a tota Lleida
Espanya ho proposarà a la Comissió Europea, mentre que aposta per mantenir el pla vigent a Barcelona i Girona
El govern espanyol plantejarà a la Comissió Europea ampliar la zona de vacunació contra la dermatosi nodular contagiosa (DNC) a noves àrees d’Aragó, Catalunya i Navarra. La proposta inclou estendre la vacunació a tota la demarcació de Lleida, mentre que el pla vacunal es mantindrà a Barcelona i Girona.
Segons ha informat en un comunicat, l’executiu traslladarà la proposta després de l’acord del Comitè de la Xarxa d’Alerta Sanitària Veterinària (RASVE). En total, a l’Estat s’han detectat 20 focus de DNC, dels quals 18 es van registrar a la província de Girona. Pel que fa a la llengua blava, s’ha aprovat mantenir aquest 2026 la vacunació voluntària del bestiar a la península i no establir requisits específics per al moviment a Espanya.
La proposta del ministeri per la DNC també inclou ampliar la vacunació a tota la comunitat de Navarra i a noves comarques d’Aragó, especialment al sud de la província d’Osca i a alguns municipis de Saragossa.
Els dos últims focus detectats a Espanya s’han localitzat recentment al municipi de Fiscal (Osca), els dies 27 de febrer i 3 de març, fet que ha obligat a establir una zona de restricció de 50 quilòmetres de radi durant almenys 45 dies i a reforçar la vacunació preventiva al territori.