Unió de Pagesos alerta de bloqueig de les exportacions dels farratges produïts a Catalunya per la Guerra d'Orient Mitjà
L'associació reclama mesures per afrontar possibles crisis derivades d'aquestes pertorbacions i de la inestabilitat internacional
Unió de Pagesos alerta que els farratges produïts a Catalunya no poden exportar-se a causa de la guerra d'Orient Mitjà. El bloqueig es deu a les restriccions de transport marítim internacional.
Tot i la situació, el producte, segons l'associació, ja estava venut abans de l'esclat de la guerra. Hi ha carregaments dirigint-se a ports de destí i els productors no saben quin recorregut seguiran, quan conclourà l'exportació o si podran arribar.
Encara hi ha farratge pendent d'exportar-se i arran del conflicte podria endarrerir-se o obligar a buscar rutes alternatives, coses que provocarien una baixada de preu del producte, segons alerta Unió de Pagesos.
L'associació reclama l'habilitació d'eines per poder afrontar crisis derivades de la inestabilitat internacional i les pertorbacions dels mercats. Divendres passat ja va reclamar mesures per compensar l'encariment del gasoil agrícola, els fertilitzants i costos de producció.