Fruita Blanch presenta els seus patés vegetals a Alimentaria
Fruita Blanch, empresa familiar amb arrels a l’Horta de Lleida amb diverses generacions dedicades al cultiu de fruita, llança una nova línia de patés vegetals artesans elaborats íntegrament amb fruites i verdures de la seua pròpia collita. Aquest llançament és fruit de la participació de Fruita Blanch en el Programa Profit de la Fundació Alícia, en l’última convocatòria del qual va resultar guanyadora. La línia inclou patés de diferents sabors, com escalivada amb poma, albergínia amb figa o samfaina casolana, entre d’altres.
Històricament coneguda com Cal Camarasa, l’empresa també produeix melmelades, conserves i almívars artesans a partir de la seua pròpia fruita, mantenint l’aposta per una alimentació vegetal, saludable i sostenible, respectant sempre l’elaboració artesanal. La presentació oficial dels nous patés tindrà lloc del 23 al 26 de març a la fira Alimentaria de Barcelona, on Fruita Blanch participarà com a expositora juntament amb Prodeca, mostrant les seues novetats a professionals del sector agroalimentari.