Del Camp d’Esports a l’exili: el desenllaç
L’únic partit de sanció es va jugar al camp de la Federació del barri lleidatà amb triomf sobre el Sans. Vilaltella va pactar amb Juan Antonio Samaranch la reducció del càstig al Lérida.
Si el mateix diumenge, 24 de març del 1963, la notícia dels incidents va fer la volta a Lleida, el dilluns 25 no es parlava de cap altra cosa. El suplement Lérida Deportiva Hoja del Lunes (els dilluns no es publicaven la resta de diaris) s’esplaiava a gust amb qualificatius com “escàndol”, “robatori”, “vergonya”, “conspiració”, centrant les ires del públic, aficionats i periodistes en el col·legiat del partit, el castellà Martínez Benegas.
En pàgines interiors, firmat per Delema, es demanava un estudi psiquiàtric de l’àrbitre per veure si estava en el seu bon seny i una investigació policial per comprovar que no es tractés d’un impostor.
Ja dimarts, a La Mañana (amb ñ), que era l’únic diari a Lleida (el Diario de Lérida no va arribar fins al 1966), se seguien els fets destacant el viatge del dimitit president Vilaltella i part de la seua junta a Barcelona per entrevistar-se amb el Delegat Regional d’Esports a Catalunya, que no era cap altre que Juan Antonio Samaranch.
També es recollien unes declaracions del president de la Catalana, Antoni Julià de Capmany, en les quals assegurava estar ja restablert, però afegint que va rebre “més que un conill” (sic).
El cas és que la visita va fer efecte i el tancament del Camp d’Esports es va quedar en un partit que es va jugar al camp de la Federació a la Bordeta amb ple absolut i victòria sobre el Sans (3-1), amb Bademunt a la banqueta després de la dimissió d’un indignat Marcel Domingo.
Malgrat que l’aleshores Lérida ja havia perdut el tren de l’ascens, amb una derrota a Vilafranca una setmana abans. Vilaltella, que va tornar a la presidència a petició dels socis dos mesos després, va aprofitar per remodelar l’equip i millorar el Camp d’Esports (drenatge, il·luminació i cobrir la Tribuna), per lluitar per l’ascens, cosa que s’aconseguirà a la campanya 64-65.
A la 63-64 es va perdre la promoció davant del Plus Ultra.