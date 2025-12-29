Participa i Guanya
GUANYADOR CONCURS 'LA MEUA TARDOR'
Josep guanya el concurs amb la seva imatge 'Tardor de Tremp'
Guanyador: Josep Molins
Foto: Tardor a Tremp
Explicació: El Josep ens presenta la seua foto de Tardor: Els colors de la imatge i la representació viva de la tardor a Tremp.
Premi: El premi consisteix en una estada d'una nit per al guanyador i acompanyant a l'Hotel Casa Irene d'Arties. Inclou l'allotjament d'una nit i l'esmorzar per a dues persones.
