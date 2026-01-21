SEGRE
Nou concurs: Quan la boira parla!

Participa enviant-nos les teues fotos relacionades amb la boira.

A Cercle iniciem un nou concurs “Quan la boira parla”.

Carrers coberts de boira, paisatges difuminats, llums que emergeixen entre el gris, moments quotidians, mirades úniques… ens mostres com vius la boira de Lleida?

BASES

Com participar-hi
Envia’ns les teues fotos relacionades amb la boira a cercle@segre.com

En el correu electrònic s’hi haurà d’indicar: nom i cognoms, títol i ubicació de la fotografia, número de telèfon i població.

Termini
Tens temps fins al 8 de març. El nom del guanyador/a es publicarà el 10 de març al web.

Premi
El premi consisteix en una estada d'una nit per al guanyador i acompanyant a l'Hotel Castellarnau d'Escaló (Pallars Sobirà). Inclou l'allotjament i l'esmorzar per a dos persones. (Ampliable).

Participant accepto les següents bases.

