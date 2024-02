Alberto Gallego, l’entrenador cantant

El lleidatà Alberto Gallego Laencuentra (1974), actual entrenador del Peña Deportiva d’Eivissa, equip que es va enfrontar al Lleida aquest diumenge passat, va ser un prometedor cantaautor, als 90, amb diversos discos publicats com a Alberto Lanco, aconseguint una plaça en la finalíssima del Festival de Benidorm de 1994 amb el tema Verte a cada momento. Segons explica, “amb 19 anys vaig enviar una maqueta al festival i pel que sembla va agradar molt i em van trucar per participar-hi. Mai havia cantat en públic fins llavors”.

El premi, encara que no va guanyar, va ser l’enregistrament de tres discos amb temes propis: Mi mente (1999), Un nuevo lugar (2002) i Alba pop (2004), amb temes com Ahora que no estás, Háblame de tu o Soy tu mirada, que compaginava amb la seua faceta esportiva com a jugador.

Una lesió li va fer abandonar la pràctica activa després de dotze temporades en actiu per passar-se a ser entrenador amb una llarga trajectòria, encara que amb estades breus en tots i cadascun dels equips que hi ha hagut: Benavarri, EFAC Almacelles, Rayo Vallecano (secretari tècnic), Rayo Oklahoma City (director esportiu), Cosmos de Nova York, Pobla de Mafumet, el Volos grec...

Amb l’“etern” Nino en un entrenament de l’Elx a Primera

Però on va assolir l’èxit va ser a la SD Eivissa a la campanya 2020- 2021, fent-lo pujar a la Segunda RFEF amb una ratxa de 23 partits sense perdre, registre que va superar la temporada següent pujant també a Segunda RFEF al Recreativo de Huelva, el degà del futbol espanyol, amb 26 partits imbatut i una ratxa de 2,48 punts per partit, rècord en el futbol europeu.

Alberto Gallego en el Penya Deportiva, el seu actual club.

Encara que només fos per un dia, Alberto Gallego també ha entrenat a Primera. Va ser el 10 d’octubre de 2022, quan es va asseure a la banqueta del Martínez Valero (amb l’incombustible Nino, que dirigia al filial de l'Elx) davant del Mallorca (1-1) després del cessament del titular Jorge Almirón. Ara prova sort al Penya Deportiva eivissenc