El premi més dolç de tots

Com cada any per Semana Santa Cercle convoca el seu concurs de dibuix infantil amb la Mona, el popular pastís de Pasqua, com a motiu. Prop d’un centenar de treballs es van rebre a la redacció de SEGRE, publicats en les últimes setmanes, fins a ser escollits els tres guanyadors, segons les edats dels participants.

Els patrocinadors de la present edició han estat Manel Serra (Forn M. Serra), Manel Llaràs (Forn Llaràs) i l’Aplec del Caragol representat pel seu president, Ferran Perdrix. El premi, és clar, una suculenta Mona acompanyada de la figura de xocolate d’Hèlix, la popular mascota del més multitudinari certamen gastronòmic que se celebra a Lleida.

Els guanyadors de l’edició de 2024 van ser Martina Gallego, en la categoria de cinc anys; Mario Martínez, en la de sis, i Gala Clemente, en la de nou. Martina Gallego estudia I5 al col·legi Episcopal. És una d’habitual dels concursos de dibuix perquè aquesta disciplina és la que més li agrada segons els seus pares, Mariona i Roger. Com extraescolars també practica karate i tenis i estudia música i anglès. O sigui, temps lliure, el mínim.

Mario Martínez, de primer de Primària, cursa els seus estudis al col·legi Pràctiques. Els seus pares, Patrícia i Ivan, indiquen a Cercle que el seu hobby són els esports, i que per això va dibuixar, en el seu treball guanyador, Cobi, la mascota de Barcelona 92. També fa teatre, toca el tambor i estudia anglès i robòtica.

Gala Clement (tercer de Primària al Mirasan) assisteix a classes de dibuix i manualitats i no es perd ni un concurs, segons els seus progenitors Diego i Sònia.