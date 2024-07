Estimar la lectura té premi

L’afició per la lectura i per la bona literatura va portar Joan Lluís Romero, de la Seu d’Urgell, a ser el guanyador de la primera edició d’El meu llibre, organitzat per Cercle i que va comptar amb una més que important participació. Joan Lluís Romero va apostar per 'El fabricant de records', escrit pel periodista Martí Gironell (Besalú, 1971), amb el qual va guanyar el premi Prudenci Bertrana de novel·la el 2022 i que presenta una visió de la Catalunya de principis del segle XX a través d’unes fictícies fotografies descobertes a finals del segle XIX. “Com a aficionat a la fotografia”, explica Romero a Cercle, “aquest llibre m’ha encantat, no només per la seua redacció i trama, sinó perquè aporta detalls tècnics de l’art de la fotografia de principis del 1900”.

Gaudint de les relaxants i panoràmiques vistes.

El premi, que va compartir amb la seua esposa, Rosa Farré, va consistir en una estada d’una nit, i en règim de mitja pensió, a l’hotel Castell de Ciutat, a la capital de l’Alt Urgell. El guanyador va poder gaudir d’una àmplia jornada en un veritable oasi de tranquil·litat i luxe en un dels millors establiments del Pirineu lleidatà: confort, atenció personalitzada, habitacions amb vistes privilegiades al Cadí amb el verd com a color principal, relaxant servei de spa amb tractaments i serveis per al benestar del client en un local que s’alça sobre una fortalesa datada al segle XVI. I, per descomptat, una gastronomia de nota per la qual, el 1982, l’hotel Castell de Ciutat va ser reconegut amb una estrella Michelin, que va mantenir durant molts anys. Una experiència, en fi, inoblidable.