Bellver, l’escenari més atrevit

El Cerdanya Film Festival, que ja va per la quinzena edició, no va passar per alt aquest agost (l’actual va tenir lloc a Puigcerdà de l’1 a l’11 d’aquest mes) una efemèride certament singular: els vint-i-cinc anys del rodatge i estrena de Les eXXcursionistes calentes, la primera pel·lícula per a adults en català i que a més es va filmar en sòl lleidatà, concretament a Bellver de Cerdanya.

Conrad Son, de genolls segon per la dreta, amb el guardó al festival.

El certamen, tot un referent cinèfil al Pirineu, va retre homenatge al seu director, el barceloní Conrad Son (1966), un artista multidisciplinari, ja que al llarg de la seua carrera ha estat actor, director, fotògraf, productor, guionista i compositor, que va presentar al festival la seua última pel·lícula, Tot allò que no et vaig dir, un thriller sobre salut mental rodat a cavall de Blanes, Tordera i Malgrat de Mar.

Cartell de l’última pel·lícula de Conrad Son.

La pel·lícula, que es va estrenar, amb premi inclòs, al Festival de Cinema Eròtic de Barcelona, va estar protagonitzada per Cynthia Bruns, Max Cortes, Martina Prince, Toni Ribas i Sophie Evans i explica les aventures d’un director de cine porno de vacances a la Cerdanya. Conrad Son, que està preparant un documental sobre el rodatge del film que formava part d’un projecte per promoure, divulgar i normalitzar el català en el sexe, va assegurar que l’únic objectiu de tot era passar-ho bé. “Una conya marinera de catalans per a catalans. El públic s’ho va prendre amb molt bon humor”.

La primera imatge de la pel·lícula 'Les eXXcursionistes calentes'.

Son, que va criticar les facilitats que tenen els menors d’edat per accedir al porno, va destacar que Les eXXcursionistes calentes va ser la primera a rodar-se en escenaris naturals quan el que era més habitual era filmar en pisos o habitacions d’hotel. La pel·lícula, considerada de culte, va travessar fronteres i es va traduir així mateix a l’anglès, francès, italià i alemany. Per impedir la presència de gent aliena al rodatge, el film es va rodar a primeres hores del matí, amb els primers llums del dia, fet que va suposar tot un sacrifici per als actors i actrius que van haver de despullar-se i actuar amb temperatures per sota dels deu graus centígrads.