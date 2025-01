De Nova York a la Vall Fosca

Una sorprenent i original fotografia, barreja de color i blanc o negre, li va donar el premi a Jaume Zamorano en l’última edició del concurs Fotos Artístiques que organitza SEGRE, la seua àrea de Cercle, que publica els treballs tant a les xarxes, com al diari o al suplement Lectura dels diumenges. Jaume Zamorano es va revelar com un gran fotògraf, la seua afició habitual, plasmant el cor d’un dels carrers més populars del món: Times Square a Nova York.

La foto guanyadora, de Jaume Zamorano.

El premi va consistir, com ja és habitual en el certamen, en una estada per a dos persones durant un cap de setmana a L’Era del Marxant a La Pobleta de Bellveí. Una antiga borda, reconvertida el 1995 en hotelito rural, amb un reduït nombre d’apartaments perfectament equipats, i un restaurant on poder degustar, d’altra banda, l’excel·lent cuina pallaresa. A Jaume Zamorano i a la seua parella li va agradar tant el lloc, a ple cor de La Vall Fosca, i el paisatge, que van decidir prolongar vint-i-quatre hores més la seua estada, de la qual van gaudir els dies 22,23 i 24 del mes de novembre passat.

Un carrer digna d’admirar a Peramea.Jaume Zamorano.

Jaume Zamorano, partidari confés del blanc i negre, va fer arribar a Cercle dos fotos més en color, en la qual es pot veure els guanyadors amb Josep, responsable de L’Era que van elogiar pel seu tracte i va aconseguir que durant la seua estada se sentissin com casa, fins el punt que pensen repetir el seu viatge al Pallars Sobirà ben aviat. A més de la gastronomia, Jaume Zamorano i la seua parella van tornar encantats de localitats com Estavill i, sobretot, Peramea, declarada el 1995, Bé Cultural d’Interès Nacional, a més de l’espectacular embassament de Sallent.