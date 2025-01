La Ruta 66 més musical

Cinc lleidatans: dos metges, un enginyer, un informàtic i un llicenciat en informació i turisme, són els integrants del conjunt (ells prefereixen autodenominar-se així i no grup) Ruta 66. Quatre d’ells ja han assolit la setantena però no per això ha decrescut el seu amor per la música. Precisament ara han celebrat els seus primers quinze anys de vida amb un concert al Cafè del Teatre, on van repassar el millor del seu repertori, un clar homenatge als grans títols del pop-rock dels seixanta, setanta i vuitanta.

Un moment de l’actuació del conjunt en un atapeït Cafè del Teatre.Ruta 66.

Ruta 66 va nàixer com una idea de Ramon Aldabó i Manolo García que va acabar convencent als seus altres tres components. Tots es defineixen com a membres d’una generació que es va criar, d’una banda, escoltant als grups lleidatans de llavors com Jaguars, Duendes Locos, Comodines, Ibaceta o Sajars i per un altre a través dels vinils dels seus germans i amics grans. Cap dels seus cinc membres té una trajectòria musical reconeguda. Toquen per divertir-se i passar-s’ho bé fent allò que no van poder aconseguir en el seu dia: pujar a un escenari. Presumeixen de “principiants” i de ser autodidactes fins el punt que quan van començar a caminar musicalment van haver de comprar-se els instruments que ara utilitzen. Fins i tot els dos metges es van matricular en una acadèmia per poder estar a l’altura dels seus compromisos musicals. Acaben de celebrar els seus primers quinze anys de vida, però com ells afirmen, mentre el cos aguanti pretenen complir uns quants aniversaris més.